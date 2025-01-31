В Можайске открывается выставка русского национального костюма

Фото: пресс-служба администрации Можайского г.о.
Выставка «Молодец в кафтане, девка в сарафане», посвящённая одежде крестьян центральных регионов России, открывается в пятницу, 31 января, в городском филиале музея-заповедника «Бородинское поле» в Можайске.
«Основную часть экспозиции составляют народные костюмы, созданные русскими рукодельницами: рубашки, сарафаны, праздничные пояса и полотенца. Часть экспонатов предоставил Наро-Фоминский историко-краеведческий музей. Вклад внесли и современные художницы Галина Веселова, Зоя Кириллова, а также Наталья Алексеева, работающая в технике батика», — говорится в сообщении.Перед открытием выставки в 14:00 будет организован творческий мастер-класс, а затем посетителям музея представят экспозицию.
Выставка будет работать до 24 марта. Возрастное ограничение — 6+. Отмечается, что для юных посетителей подготовили отдельную программу, посвящённую игрушкам крестьянских детей.
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