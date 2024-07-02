Продюсер Пригожин объяснил, почему приезд Канье Уэста — положительный сигнал

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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказал мнение о том, что приезд американского рэпера Канье Уэста в Москву носит позитивный характер, поскольку это может открыть Россию и для других ярких западных исполнителей.
«Пропаганда в США пугает всех ужасной Россией. А Канье Уэст, у которого аудитория больше, чем у CNN, сможет показать все прелести нашей страны и весь уровень культуры. Его жест может стать заразительным, и другие звезды одумаются и снова начнут прилетать в нашу страну с гастролями и с частными визитами», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Пригожин.
А 30 июня в Кузбассе прошёл четвертый Международный шахтерский Сабантуй. Мероприятие состоялось в Прокопьевске, а именно – в Зенковском парке. Отмечается, что ежегодный праздник призван сохранить духовные ценности, национальные традиции, культуру и историю татарского, русского и других народов России.
«Этот древний национальный праздник символизирует обновлением, преемственность прошлого, настоящего и будущего. Он стал доброй традицией нашего региона, его отмечают люди разного возраста, национальностей и конфессий. Прокопьевск не случайно выбран столицей торжества. На предприятиях работают целые династии шахтёров. Пусть этот яркий праздник станет признаком нашего единства. С праздником!» – приводит «Сiбдепо» поздравление временно исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области Ильи Середюка.
До этого сообщалось, что в Орехово-Зуевском городском округе Московской области в предстоящие выходные пройдёт традиционный гастрономический фестиваль «Вар-Варенье».
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Мелисса Тимофеева