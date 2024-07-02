В парке «Дулёвский» пройдёт традиционный фестиваль варенья

«На празднике были фокусники, мимы, ходулисты. Шаржисты рисовали портреты на память. Для желающих провели мастер-классы по приготовлению мороженого и росписи картин. А ещё выпускники писали себе письмо в будущее: мечту или цели», — говорится в сообщении.

