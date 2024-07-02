В парке «Дулёвский» пройдёт традиционный фестиваль варенья

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Орехово-Зуевском городском округе в предстоящие выходные пройдёт традиционный гастрономический фестиваль «Вар-Варенье». Посетители смогут попробовать несколько десятков видов этого продукта, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Фестиваль пройдёт в парке культуры и отдыха «Дулёвский» в Орехово-Зуевском городском округе 6 июля. Открытием фестиваля станут парад бабушек и дедушек под названием «Ягода-малинка», а также концертная программа. Гостям предложат более 30 видов варенья - из роз, кабачков, тыквы, огурцов и еловых шишек. Желающих научат изготовлению варенья. Они также смогут поучаствовать в конкурсе шляп, созданных специально для фестиваля», − говорится в сообщении.Кроме того, на празднике организуют «вернисаж варенья», выставку изделий ручной работы, творческие и кулинарные мастер-классы.
Как отметили в министерстве, фестиваль проходит в Подмосковье с 2016 года и собирает несколько тысяч посетителей.
Читайте также:
В Оптиной пустыни проведут Дни Достоевского
В Павловском Посаде выбрали лучшие картины фестиваля «Стоп-кадр»
В Серпухове состоялся фестиваль «Купеческий вкус»
Лора Луганская