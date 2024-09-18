В Подмосковье проходит проект для юных артистов «Встреча с театром»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
В Подольске, в Доме культуры имени Лепсе, 15 сентября прошёл мастер-класс по актёрскому мастерству, вокалу и сценическому движению для юных артистов театра «Подмастерья» и участников театральных студий города. Мероприятие проходило в рамках проекта «Встреча с театром», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Ранее, 12 сентября, такой же мастер-класс состоялся в Балашихе, в Доме культуры «Кучино».
На занятиях дети изучали не только актёрское мастерство, но и важность работы с физической подготовкой. Они помогают актёрам развивать гибкость, силу и выносливость. Упражнения на раскрепощение способствуют преодолению внутренних преград и развитию навыков свободного выражения эмоций.
Педагоги также уделяли внимание развитию внимания, которое необходимо для сосредоточения на партнёрах и окружающей обстановке.
Мастер-класс оказался полезным и вдохновляющим для всех участников. Дети получили новые знания и идеи, которые они смогут применить на сцене. Такие мероприятия развивают таланты маленьких артистов и помогают им стать профессионалами.
Проект «Встреча с театром» проводится Министерством культуры Российской Федерации совместно с Ассоциацией музыкальных театров России. Его цель — поддержка и развитие детского самодеятельного театрального искусства и дополнительного образования в сфере культуры. В этом году участниками проекта стали Хабаровский край, Республика Тыва, Республика Марий Эл и Тверская область. В рамках проекта занятия с детьми проводят профессионалы театра и специалисты по детской педагогике.
Вторым этапом проекта станет научно-практическая конференция для педагогов театральных коллективов на тему приобщения детей к театру, которая пройдёт в Москве в ноябре этого года.
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На занятиях дети изучали не только актёрское мастерство, но и важность работы с физической подготовкой. Они помогают актёрам развивать гибкость, силу и выносливость. Упражнения на раскрепощение способствуют преодолению внутренних преград и развитию навыков свободного выражения эмоций.
Педагоги также уделяли внимание развитию внимания, которое необходимо для сосредоточения на партнёрах и окружающей обстановке.
Мастер-класс оказался полезным и вдохновляющим для всех участников. Дети получили новые знания и идеи, которые они смогут применить на сцене. Такие мероприятия развивают таланты маленьких артистов и помогают им стать профессионалами.
Проект «Встреча с театром» проводится Министерством культуры Российской Федерации совместно с Ассоциацией музыкальных театров России. Его цель — поддержка и развитие детского самодеятельного театрального искусства и дополнительного образования в сфере культуры. В этом году участниками проекта стали Хабаровский край, Республика Тыва, Республика Марий Эл и Тверская область. В рамках проекта занятия с детьми проводят профессионалы театра и специалисты по детской педагогике.
Вторым этапом проекта станет научно-практическая конференция для педагогов театральных коллективов на тему приобщения детей к театру, которая пройдёт в Москве в ноябре этого года.
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Дайана Хусинова