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В Подмосковье проходит проект для юных артистов «Встреча с театром»

18 сентября 2024, 15:16
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

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В Подольске, в Доме культуры имени Лепсе, 15 сентября прошёл мастер-класс по актёрскому мастерству, вокалу и сценическому движению для юных артистов театра «Подмастерья» и участников театральных студий города. Мероприятие проходило в рамках проекта «Встреча с театром», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Ранее, 12 сентября, такой же мастер-класс состоялся в Балашихе, в Доме культуры «Кучино».

На занятиях дети изучали не только актёрское мастерство, но и важность работы с физической подготовкой. Они помогают актёрам развивать гибкость, силу и выносливость. Упражнения на раскрепощение способствуют преодолению внутренних преград и развитию навыков свободного выражения эмоций.



Педагоги также уделяли внимание развитию внимания, которое необходимо для сосредоточения на партнёрах и окружающей обстановке.

Мастер-класс оказался полезным и вдохновляющим для всех участников. Дети получили новые знания и идеи, которые они смогут применить на сцене. Такие мероприятия развивают таланты маленьких артистов и помогают им стать профессионалами.

Проект «Встреча с театром» проводится Министерством культуры Российской Федерации совместно с Ассоциацией музыкальных театров России. Его цель — поддержка и развитие детского самодеятельного театрального искусства и дополнительного образования в сфере культуры. В этом году участниками проекта стали Хабаровский край, Республика Тыва, Республика Марий Эл и Тверская область. В рамках проекта занятия с детьми проводят профессионалы театра и специалисты по детской педагогике.

Вторым этапом проекта станет научно-практическая конференция для педагогов театральных коллективов на тему приобщения детей к театру, которая пройдёт в Москве в ноябре этого года.

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21 сентября в Клину состоится осенний фестиваль «Золотой кабачок»
18 сентября 2024, 14:51

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

21 сентября в парке «Сестрорецкий» в Клину пройдёт масштабный осенний фестиваль «Золотой кабачок». По данным Министерства культуры и туризма Московской области, этому мероприятию исполняется 20 лет.
Праздник начнётся в 12 часов дня. Гостям предложат традиционные развлечения: интерактивные площадки, яркие фотозоны, праздничный концерт и мастер-классы на тему осени, природы и урожая. Все желающие смогут попробовать соленья, варенье и выпечку, а также поучаствовать в состязании на определение самого тяжёлого овоща-гиганта.

Новинкой программы станет ярмарка фермерских товаров с лучшими продуктами от местных производителей. В честь юбилея гостям подарят двухметровый именинный праздничный торт.

«Золотой кабачок» — один из старейших фестивалей Клина, который постоянно развивается, сохраняя при этом свою уникальность. За время своего существования мероприятие проводилось на различных площадках: Боблово, Майданово, Решетниково, Воздвиженское, Нудоли, Елгозино, Новощапово, Слобода и Высоковск.

Организаторами мероприятия являются Управление социально значимых проектов администрации городского округа Клин при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

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#мероприятия
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Приём заявок на фестиваль «Мелиховская весна» — 2025 объявлен открытым
18 сентября 2024, 12:37

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Оргкомитет Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна» объявил о начале приёма заявок на участие в XXV фестивале, который пройдёт в подмосковном Мелихове с 23 мая по 1 июня 2025 года. Заявку можно подать до 17 ноября 2024 года, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» совместно с Министерством культуры и туризма Московской области проводит этот международный театральный фестиваль с 2000 года.

Фестиваль приглашает профессиональные театры и творческие коллективы из России и других стран представить спектакли по произведениям А. П. Чехова или о самом авторе. Также на мероприятии существует традиционная программа «Чехов », которая включает постановки по произведениям других авторов. В 2025 году в эту программу войдут спектакли по произведениям У. Шекспира.

Спектакли фестиваля проходят на разных площадках: в театральном дворе усадьбы А. П. Чехова, на большой открытой сцене в центре усадьбы и на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра. Постановки также могут быть адаптированы для показа в других помещениях музея-заповедника.

«Мелиховская весна — старейший российский театральный фестиваль. За четверть века в нем приняли участие более 200 театров из 23 стран. Чехова, жившего в подмосковном Мелихове, хорошо знают не только в России, его сюжеты и герои понятны людям, говорящим на разных языках. Уверен, что юбилейный 25-й фестиваль получится ярким, соберет в своей афише театральные коллективы со всего мира и в очередной раз позволит убедиться, что культура не имеет границ, а произведения Антона Павловича Чехова, ставшие мировым достоянием, актуальны в любое время», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

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#минкульттуризма мо
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В Талдоме более 800 человек посетили «Фестиваль журавля»
18 сентября 2024, 11:49

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В субботу, 14 сентября, на территории биостанции заказника «Журавлиная родина», которому в этом году исполнилось 45 лет, в деревне Дмитровка Талдомского городского округа прошёл ежегодный праздник «Фестиваль журавля». Это мероприятие проводится в «Журавлиной родине» уже более 30 лет. На празднике присутствовало 850 человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Фестиваль журавля» предоставляет уникальную возможность объединить экопросветительский проект и культурное мероприятие, способствуя распространению знаний о редких видах птиц и их сохранению.

Для гостей праздника была подготовлена насыщенная культурная программа. Фольклорные коллективы школ искусств округа и Дворца культуры «Прогресс» выступили перед зрителями, а местные производители представили свою продукцию с журавлиной тематикой на ярмарке изделий народных промыслов и ремёсел.

Для детей и взрослых проводились творческие мастер-классы. Маленькие посетители участвовали в играх с Бабой Ягой на Поляне сказок, а для взрослых были подготовлены тематические фотозоны. Кроме того, гости наслаждались чаем из дровяного самовара.

Сотрудники заказника провели лекции в музее болот и экскурсии к местам обитания журавлей для всех желающих.

В рамках «Фестиваля журавля» также состоялся гастрономический фестиваль «Оранжевое солнце». Чтобы принять участие в фестивале, нужно было приготовить блюдо из овощей и фруктов оранжевого цвета. Победители получили дипломы и памятные призы.

Организаторами фестиваля являются Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью и Талдомский информационно-методический центр культуры при поддержке Администрации Талдомского городского округа.

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#фестиваль
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#журавлиная родина
#талдом
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Участниками Успенского молодёжного фестиваля стали более 170 человек
18 сентября 2024, 11:21

Фото: пресс-служба МИСК МО

Успенский молодежный фестиваль состоялся в Вознесенской Давидовой пустыни в Чехове, участие в нём приняли более 170 человек, с ребятами пообщались подмосковные священнослужители, сообщает пресс-служба регионального министерства информации и молодежной политики (МИСК).
«Традиционно мы проводим Дни православной молодежи в феврале. На этих встречах ребята обсуждают важные для молодого поколения вещи, встречаются со священнослужителями, задают сложные вопросы, делятся своими переживаниями. После мы всегда получаем позитивную обратную связь, поэтому было решено организовать подобные мероприятия в каждой из пяти епархий Московской митрополии. До конца года планируем провести еще три таких форума», — сказала глава МИСК Екатерина Швелидзе.
Фестиваль начался с молебна, а затем состоялась конференция, темой которой стала роль молодёжи в современном мире. Перед участниками выступил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Он посоветовал молодому поколению преодолевать вызовы, с которыми оно сталкивается, при помощи традиций и опираясь на добрые советы.

С гостями фестиваля побеседовали также член Общественно палаты Московской области, иерей Алексей Ильин и полковник в отставке, ветеран СВО, социальный координатор областного отделения фонда «Защитники Отечества» Вячеслав Шевяков.

Кроме того, для участников фестиваля провели экскурсию Вознесенской Давидовой пустыни и мастер-класс по рисованию.

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#фестиваль
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#екатерина швелидзе
#чехов
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Школьники Подмосковья могут поучаствовать по Всероссийской акции к юбилею Пушкина
17 сентября 2024, 16:53

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

По всей России с 25 сентября по 15 октября пройдёт акция «Во славу российского гения», посвящённую 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Принять участие в нём могут и подмосковные школьники, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Проявить литературные, артистические и художественные способности ребята могут в таких номинациях, как «Пушкин и театр» (театральные постановки по произведениям поэта); «Пушкинские чтения» (прочтение произведений Пушкина); «И в новом веке Пушкин с нами» (собственное произведение, посвящённое поэту и его творческому наследию); «Пушкин в живописи» (портрет Пушкина или иллюстрация к одному из его произведений).

Для этого нужно подготовить работу в одной или нескольких номинациях и оставить заявку на участие в личном кабинете на портале.

По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей театра и литературы, выберет 50 самых интересных работ, которые опубликуют на портале.

Мероприятие проводит Министерство культуры России в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». Этот проект реализуют Минкультуры и Минпросвещения страны совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления и Российским фондом культуры.

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#литература
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Приём СМИ-проектов о селе на конкурс «Моя Земля — Россия» завершится 30 сентября
17 сентября 2024, 15:47

Фото: iStock/Grzegorz Januszewicz

Конкурс информационных проектов по сельской тематике среди журналистов и блогеров «Моя Земля — Россия» проводит министерство сельского хозяйства РФ, заявки на участие будут приниматься до конца сентября, сообщает пресс-служба ведомства.
«Журналисты российских СМИ могут принять участие в конкурсе по пяти номинациям: «Национальный колорит», «Спорт для всех», «Семейный сельский туризм», «Семейные династии» и «Семейный бизнес за городом, истории успеха». Для блогеров открыты три номинации: «Территория жизни», «Моё дело» и «Блогосфера», — говорится в сообщении.
На конкурс можно присылать материалы, опубликованные или вышедшие в эфир с 1 октября прошло года до 30 сентября текущего года. Работы должны быть направлены на создание положительного образа сельских территорий, сохранение семейных ценностей и традиций.

Узнать более подробную информацию о конкурсе, а также подать заявку на участие можно по ссылке.

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Более 42 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в мероприятии «Живописный парк»
17 сентября 2024, 14:28

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В субботу, 14 сентября, в более чем 60 парках Московской области прошло масштабное мероприятие под названием «Живописный парк». Мероприятие посетили более 42 тысяч местных жителей и гостей, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Для посетителей были организованы различные культурные события, включая концерты, пленэры, выставки, ярмарки, модные показы и другие активности.

Например, в парке «Городок» в Рузском городском округе прошли мастер-классы по флористике, изготовлению бумажных цветов и росписи по дереву. Для любителей селфи были установлены три тематические фотозоны. Гостям предложили попробовать чай из настоящего русского самовара.

В парке «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском городском округе была организована ярмарка мастеров из Сергиева Посада. Там же прошёл последний в этом сезоне фестиваль красок. Сотрудники парка и посетители подвели итоги проекта «Общественный огород». Для любителей рыбалки было проведено соревнование по ловле спиннингом с берега, победитель получил денежный приз.

В парке 30-летия Победы в Орехово-Зуево состоялась акция «Будь добрее» в поддержку бездомных животных. Посетителей встречали мимы, а кульминацией праздника стал фестиваль кокошников с презентацией, дефиле и награждением победителей.

Во Фрязинском лесопарке участники мероприятия посетили мастер-класс по рисованию акварелью с натуры и ознакомились с выставкой нового урожая. Кроме того, в рамках акции был организован сбор гуманитарной помощи для жителей Белгородской и Курской областей. Мероприятия проходили при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и АНО «Московская областная дирекция по развитию парков».

В парке 30-летия Победы в Орехово-Зуево прошла акция в поддержку бездомных животных «Будь добрее». Гостей встречали мимы, а кульминацией праздника стал фестиваль кокошников с презентацией, дефиле и награждением победителей.

Во Фрязинском лесопарке гости приняли участие в мастер-классе по рисованию акварелью с натуры и посетили выставку нового урожая. Также в рамках фестиваля был организован сбор гуманитарной помощи для жителей Белгородской и Курской областей.

Мероприятия проводились при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

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#праздник
#мероприятия
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Танцевальный коллектив «Феерия» из Павловского Посада выступил на гала-концерте
17 сентября 2024, 13:13

Фото: пресс-служба администрации городского округа Павлово-Посадский

14 сентября коллектив эстрадного танца «Феерия» из Павловского Посада принял участие в гале-концерте II Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках», который прошёл в городском парке Ивантеевки, сообщает пресс-служба администрации городского округа Павлово-Посадский.
Фестиваль подарил участникам множество ярких эмоций, впечатляющих моментов и глубоких переживаний. Танцоры коллектива вернулись с живыми воспоминаниями, новыми знаниями и насыщенным общением.

Особую благодарность коллектив выражает своей замечательной группе поддержки — образцовому ансамблю эстрадного танца «КРЕДО» из Дома культуры «Павлово-Покровский».

8 июня этого года в парке «Авангард» города Электросталь прошел отборочный этап второго сезона фестиваля «Город танцует в парках», где «Феерия» заняла первое место и стала финалистом II областного фестиваля, а также приняла участие в съемках данного танцевального проекта.

Поздравляем талантливых участников и их руководителя Ирину Ирвачеву и желаем им больших успехов в новом творческом сезоне.

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#фестиваль
#премия
#павловский посад
#победители
#танцы
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Фестиваль «Цветная капуста» в Московской области посетили свыше трех тысяч человек
17 сентября 2024, 12:16

Фото:

14 сентября в парке Мира в городском округе Мытищи прошёл фестиваль уличных артистов «Цветная капуста», который посетили более 3 тысяч человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Артисты из Москвы, Липецка, Хабаровска, Санкт-Петербурга, Барнаула, Казани, Мексики и Беларуси представили свои таланты на фестивале. Открытие праздника состоялось с традиционного интерактивного шествия, где участники прошли колонной по парку. Гости праздника присоединились к шествию, добавив интересные атрибуты к своим образам.

Организаторы подготовили насыщенную программу для посетителей. В парке были представлены театральные спектакли, интерактивы, выступления фокусников и иллюзионистов, научные шоу и мастер-классы. Кроме того, на фестивале можно было насладиться музыкальными перфомансами, танцами и многим другим.

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#подмосковье
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