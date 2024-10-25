В Жуковском открывается областная выставка-конкурс «Жуковское притяжение»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский
Во Дворце культуры Жуковского 28 октября открывается Московская областная выставка-конкурс «Жуковское притяжение». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Выставка ежегодно проводится для обучающихся детских художественных школ, художественных отделений ДШИ и художественных студий Московской области в возрасте от 9 до 18 лет.
Впервые межзональная выставка-конкурс детского рисунка был проведена в 2017 году. В 2022-м она получила статус областной.
Выставка будет проходить с 28 октября по 10 ноября. Время работы – с 9 до 18 часов.
Адрес: Жуковский, ул. Фрунзе д. 28.
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«На конкурс представлено 414 работ в 12 номинациях и четырёх возрастных группах. Тема года – «Семейные традиции». Среди участников – представители 68 образовательных учреждений, 57 населенных пунктов из 32 муниципальных образований Московской области», – говорится в сообщении.
Впервые межзональная выставка-конкурс детского рисунка был проведена в 2017 году. В 2022-м она получила статус областной.
Выставка будет проходить с 28 октября по 10 ноября. Время работы – с 9 до 18 часов.
Адрес: Жуковский, ул. Фрунзе д. 28.
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Лора Луганская