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Подмосковные музеи подготовили специальные программы к «Ночи искусств»

30 октября 2024, 10:10
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Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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Государственные музеи Московской области 3 и 4 ноября присоединятся к Всероссийской акции «Ночь искусств», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья. В этом году акция посвящена Дню народного единства и пройдёт под девизом «Россия объединяет».
Подмосковные музеи подготовили выставки, экскурсии, концерты, мастер-классы и другие мероприятия.

Посетителей Серпуховского историко-художественного музея ждёт насыщенная программа с экскурсиями по постоянным и временным экспозициям, викториной по истории Серпухова и творческими занятиями. Авторская экскурсия «Тайны старого особняка» познакомит с историей основного здания музея – особняка купцов Мараевых. Кульминацией дня станет иммерсивный вечер «Утром деньги – вечером стулья», объединивший разные виды искусств.



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» отметит праздник день спектаклем «А. Чехов. Рассказики» в постановке театра ФЭСТ из Мытищ.

В музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину до позднего вечера бесплатно будут доступны выставочные проекты музея «П.И. Чайковский. Симфония «Жизнь» и «Елена Образцова. Жить – значит петь». Состоятся экскурсии по мемориальному дому композитора, а также тематическая экскурсия «Вся Италия в одном кабинете», семейная квест-игра, детская игровая программа «Сказки учёного кота». Завершат вечер одноактные балеты «Шопениана» и «Анна Каренина» Московского областного государственного академического театра «Русский балет».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» ждёт гостей в музее «Усадьба Лопасня-Зачатьевское». Днем там пройдёт экскурсия «Реликвии потомков Пушкина в Лопасне». На ней можно будет увидеть мемориальные предметы, поступившие от семей потомков поэта и их окружения из России, Бельгии, Германии и Франции. Для детей подготовлена программа «Сказки о царе Салтане…» Посетители смогут принять участие в творческой встрече с кинорежиссёром Андреем Железняковым и послушать классическую музыку на концерте.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Музей-заповедник А.С. Пушкина приглашает на обзорные экскурсии по усадьбе Вязёмы и на новую программу – квест-экскурсию «Сокровища Вязём». Участники пройдут по маршруту с виртуальным Пушкиным, погружаясь в историю усадьбы Вяземы, ответят на вопросы, накопят баллы и получат призы. Также посетителей ждет концерт классической музыки «Венский букет». 4 ноября там пройдут литературный вечер «Неспешные чтения в русской усадьбе» и концерт «Метаморфозы фортепиано».

Звенигородский государственный музей-заповедник пригласил в Звенигородский манеж на творческую программу «Зажги свою звезду над Звенигородом!». Все желающие смогут разместить свою звезду на изображении ночной улицы города. Гостей также ждёт литературно-музыкальная экскурсия по выставке «Преображённая природа. Пейзаж XIX-ХХ веков из собрания Русского музея».

В усадьбе Боблово музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока состоится концерт фортепианной музыки. В Шахматове организуют мастер-класс «Сувенир из Шахматова».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Подробную информацию о праздничных программах можно найти на сайтах и в социальных сетях музеев.

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На сцене Губернского театра 30 октября состоится показ спектакля «Девушка и Дракон»
30 октября 2024, 10:01

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

На сцене Губернского театра 30 октября состоится премьера обновлённой версии балета «Девушка и дракон», представленного Московским областным государственным академическим театром «Русский балет». Спектакль приурочен к Году культурного обмена между Россией и Китаем. Сюжет основан на древней китайской легенде, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Балет был создан в результате творческого сотрудничества российских и китайских деятелей искусства и посвящён 75-летию основания Китайской Народной Республики и установлению официальных дипломатических отношений между Россией и Китаем.

«Искусство — интернационально, понятно без слов. Сотрудничество с китайскими деятелями культуры, гастроли, творческие обмены служат укреплению дружественных и культурных связей между нашими странами, подтверждают всем известную истину, что для искусства и красоты границ не существует», — подчеркнул художественный руководитель Московского областного государственного академического театра «Русский балет», народный артист СССР Вячеслав Гордеев.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Композитором музыки для балета стал заслуженный деятель искусств Российской Федерации китайского происхождения Цзо Чжень Гуань. Он добавил в балетную партитуру мелодию старинной народной китайской песни «Течёт речка».

Либретто и постановку осуществил народный артист СССР Вячеслав Гордеев, который умело сочетает стилистику китайского танцевального искусства с классической техникой русского балета.

Гримы и костюмы были созданы китайскими мастерами. Артисты театра «Русский балет» оживили китайский эпос на сцене.

Начало спектакля запланировано на 19:00. Возрастное ограничение — 6 .

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На форуме «КУЛЬТУРА ТРАДИЦИИ НАСЛЕДИЕ» представят более 200 редких предметов
29 октября 2024, 19:10

Фото: пресс-служба организаторов форума

8 ноября пройдёт первый Российский ежегодный форум «КУЛЬТУРА ТРАДИЦИИ НАСЛЕДИЕ», сообщили в пресс-службе организаторов. Он станет платформой для обсуждения роли народных художественных промыслов как основы формирования национального культурного суверенитета и культурного кода.
На мероприятие приглашены советник президента России Елена Ямпольская, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, представители бизнеса и науки.

На форуме будет открыта выставка произведений народных художественных промыслов. Посетители увидят более 200 редких предметов, созданных высокопрофессиональными художниками. Экспонаты побывали во многих странах и получили высокие оценки экспертов. Это иконы, вышивка, кружевоплетение, декоративная роспись по металлу, лаковая миниатюрная живопись, косторезное искусство, резьба по дереву, ювелирное искусство, детские игрушки царской семьи и печатные издания.

Необычным событием станет демонстрация уникальной одежды от художников Высшей школы народных искусств. Каждое из 80 представленных произведений требует более года ручного труда. Русской культурой вдохновлялись кутюрье мировых домов моды. Художественное достоинство работ подтверждено участием за последние пять лет более чем в 20 зарубежных выставках.
Фото: пресс-служба организаторов форума

Академия готовит художников по 22 видам народных художественных промыслов, которые представлены на форуме.
«Мы стремимся не только сохранять, но и развивать художественные традиции России, создавая высокохудожественные произведения, чтобы представлять великолепие художественного наследия страны во всем мире. Первая миссия нашей академии – подготовка художников по каждому виду народных художественных промыслов, вторая – представлять традиционное искусство России за рубежом, способствовать формированию этического отношения в целом к нашей России», – отметила президент Высшей школы народных Искусств Валентина Максимович.
Информацию о Российском ежегодном форуме «КУЛЬТУРА ТРАДИЦИИ НАСЛЕДИЕ» можно найти на площадках Союза промышленников и предпринимателей «Иволга».

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В парке Каширы отпразднуют День народного единства

Ансамбль «Журавушка» из Каширы принял участие в конкурсе «Когда поёт душа народа»

В Котельниках отпраздновали День тыквы и яблок
#форум
#художники
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#московская область
#искусство
#культура
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В парке Каширы отпразднуют День народного единства
29 октября 2024, 16:00

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Городском парке Каширы 4 ноября пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Это прекрасная возможность отдохнуть в праздничные выходные, организовать интересный досуг для себя и своих близких. Для жителей округа подготовлена обширная программа – тематическая фотозона, спортивные игры, мастер-класс и онлайн-викторина. Творческие коллективы подготовили праздничный концерт «Многоголосье Родины». Желающие смогут попить чая из самовара», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Афишу этого и других мероприятий, проводимых в муниципалитете, можно найти в телеграм-канале «Кашира. Культура. Спорт» и телеграм-канале парка.

Из-за плохой погоды возможна отмена мероприятий.

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#кашира
#подмосковье
#московская область
#день народного единства
#праздник
#парк
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Ансамбль «Журавушка» из Каширы принял участие в конкурсе «Когда поёт душа народа»
29 октября 2024, 15:19

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В Татариновском Доме культуры городского округа Ступино прошёл открытый фестиваль-конкурс самодеятельного вокального творчества «Когда поёт душа народа», сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Цель мероприятия — поддержка и развитие самодеятельного исполнительского творчества в сфере вокального искусства, повышение квалификации участников фестиваля, руководителей, преподавателей и концертмейстеров, обмен опытом и укрепление профессиональных и дружеских связей, сохранение культурного наследия и поддержка творческих инициатив, а также популяризация народного творчества и искусства.

На фестивале собрались разные вокальные коллективы из разных городов Московской области. От городского округа Кашира участвовал вокальный ансамбль «Журавушка», состоящий из детей войны, который представляет культурно-досуговый центр «Родина» (руководитель Марина Николаевна Гвоздякова).

По итогам конкурса ансамбль «Журавушка» занял первое место и получил почётное звание победителя.

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#кашира
#мероприятия
#подмосковье
#конкурс
#творчество
#вокал
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В Котельниках отпраздновали День тыквы и яблок
28 октября 2024, 18:55

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

В Кузьминском лесопарке Котельников прошёл осенний праздник – День тыквы и яблок. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Для гостей подготовили насыщенную концертную программу. Они также смогли принять участие в конкурсах и создать поделки своими руками. Впервые в лесопарке провели конкурс по украшению деревьев шарфами «Доставай шарфы!» Также в честь праздника прошли старты Всероссийского проекта «5 вёрст» «Тыквобежка», – говорится в сообщении.
Одним из ярких моментов праздника стал конкурс варенья из тыквы и яблок. Участники представили свои творения, а гости наслаждались кулинарным творчеством. Самые запоминающиеся работы были отмечены дипломами.

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#московская область
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#яблоки
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Для каширян организовали экскурсию в Ожерельевское локомотивное депо
28 октября 2024, 17:37

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Туристско-информационный центр «Свидание с Каширой» организовал экскурсию в Ожерельевское локомотивное депо. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Хранитель музея Евгений Иванович Козинов познакомит экскурсантов с почти вековой историей депо, вкладом железнодорожников в Победу в Великой Отечественной войне, работой профессионалов. Десятки машинистов Ожерельевского депо обеспечивают бесперебойное движение составов на Московской железной дороге. Они доставляют тысячи тонн грузов и перевозят пассажиров. И именно они везут отдыхающих в отпуск на Чёрное море», – говорится в сообщении.
Экскурсия пройдёт в Кашире 31 октября, начало – в полдень. Записаться на экскурсию можно в личных сообщениях сообщества «Свидание с Каширой». Участие бесплатное, количество мест ограничено.

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#кашира
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#культура
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В Кашире состоялась встреча с народным художником России Евгением Максимовым
28 октября 2024, 17:19

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В Каширском краеведческом музее прошёл мастер-класс, организованный известным художником Евгением Максимовым, уроженцем Каширы. Народный художник России и академик Российской академии художеств поделился своими знаниями о композиции в живописи, используя примеры своих работ, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Евгений Николаевич проводит такие мастер-классы в музее с 2012 года, и это уже тринадцатое мероприятие подобного рода. В этом году темой творческой встречи стала «Композиция в живописи».

Участниками мероприятия — молодые художники из Каширы, любители изобразительного искусства и преподаватели и поклонники творчества художника.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Все присутствующие получили ценную информацию и запомнили рекомендации Евгения Николаевича. Рассказ о времени, проведённом художником в Кашире, никого не оставил равнодушным.

Завершился мастер-класс диалогом в формате вопросов и ответов и благодарностью за проведённое мероприятие.

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#кашира
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Михалков обвинил Запад в обмане украинской молодежи
Михалков заявил об обмане Западом двух поколений молодежи на Украине
28 октября 2024, 00:34

Сергей Михалков (фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Российский народный артист Никита Михалков заявил, что Запад обманул два поколения молодых украинцев и подстрекает их против России. Высказывания Михалкова цитирует РИА Новости.
На пресс-конференции в Сербии Михалков заявил, что Россия ощущала себя старшим братом Украины, думая об установлении между странами прекрасных отношений. Но в то же время американцы и британцы ежедневно работали с украинскими детьми и школами.

«Выросло два поколения людей, которые никогда не поймут, что русские и украинцы – это один народ. Их обманули, как обманули нас. Это непростительная ошибка, но она случилась», – отметил он.

Ранее Михалков дал совет деятелям культуры, покинувшим Россию: «Они должны ругать свою страну, и это их право, но тогда не надо жаловаться, что им, уехав, не так легко жить».

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В Жуковском открывается областная выставка-конкурс «Жуковское притяжение»
25 октября 2024, 21:44

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

Во Дворце культуры Жуковского 28 октября открывается Московская областная выставка-конкурс «Жуковское притяжение». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Выставка ежегодно проводится для обучающихся детских художественных школ, художественных отделений ДШИ и художественных студий Московской области в возрасте от 9 до 18 лет.
«На конкурс представлено 414 работ в 12 номинациях и четырёх возрастных группах. Тема года – «Семейные традиции». Среди участников – представители 68 образовательных учреждений, 57 населенных пунктов из 32 муниципальных образований Московской области», – говорится в сообщении.
Впервые межзональная выставка-конкурс детского рисунка был проведена в 2017 году. В 2022-м она получила статус областной.

Выставка будет проходить с 28 октября по 10 ноября. Время работы – с 9 до 18 часов.

Адрес: Жуковский, ул. Фрунзе д. 28.

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