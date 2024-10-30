Подмосковные музеи подготовили специальные программы к «Ночи искусств»

Государственные музеи Московской области 3 и 4 ноября присоединятся к Всероссийской акции «Ночь искусств», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья. В этом году акция посвящена Дню народного единства и пройдёт под девизом «Россия объединяет».