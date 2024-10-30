Подмосковные музеи подготовили специальные программы к «Ночи искусств»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Государственные музеи Московской области 3 и 4 ноября присоединятся к Всероссийской акции «Ночь искусств», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья. В этом году акция посвящена Дню народного единства и пройдёт под девизом «Россия объединяет».
Подмосковные музеи подготовили выставки, экскурсии, концерты, мастер-классы и другие мероприятия.
Посетителей Серпуховского историко-художественного музея ждёт насыщенная программа с экскурсиями по постоянным и временным экспозициям, викториной по истории Серпухова и творческими занятиями. Авторская экскурсия «Тайны старого особняка» познакомит с историей основного здания музея – особняка купцов Мараевых. Кульминацией дня станет иммерсивный вечер «Утром деньги – вечером стулья», объединивший разные виды искусств.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» отметит праздник день спектаклем «А. Чехов. Рассказики» в постановке театра ФЭСТ из Мытищ.
В музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину до позднего вечера бесплатно будут доступны выставочные проекты музея «П.И. Чайковский. Симфония «Жизнь» и «Елена Образцова. Жить – значит петь». Состоятся экскурсии по мемориальному дому композитора, а также тематическая экскурсия «Вся Италия в одном кабинете», семейная квест-игра, детская игровая программа «Сказки учёного кота». Завершат вечер одноактные балеты «Шопениана» и «Анна Каренина» Московского областного государственного академического театра «Русский балет».
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» ждёт гостей в музее «Усадьба Лопасня-Зачатьевское». Днем там пройдёт экскурсия «Реликвии потомков Пушкина в Лопасне». На ней можно будет увидеть мемориальные предметы, поступившие от семей потомков поэта и их окружения из России, Бельгии, Германии и Франции. Для детей подготовлена программа «Сказки о царе Салтане…» Посетители смогут принять участие в творческой встрече с кинорежиссёром Андреем Железняковым и послушать классическую музыку на концерте.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Музей-заповедник А.С. Пушкина приглашает на обзорные экскурсии по усадьбе Вязёмы и на новую программу – квест-экскурсию «Сокровища Вязём». Участники пройдут по маршруту с виртуальным Пушкиным, погружаясь в историю усадьбы Вяземы, ответят на вопросы, накопят баллы и получат призы. Также посетителей ждет концерт классической музыки «Венский букет». 4 ноября там пройдут литературный вечер «Неспешные чтения в русской усадьбе» и концерт «Метаморфозы фортепиано».
Звенигородский государственный музей-заповедник пригласил в Звенигородский манеж на творческую программу «Зажги свою звезду над Звенигородом!». Все желающие смогут разместить свою звезду на изображении ночной улицы города. Гостей также ждёт литературно-музыкальная экскурсия по выставке «Преображённая природа. Пейзаж XIX-ХХ веков из собрания Русского музея».
В усадьбе Боблово музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока состоится концерт фортепианной музыки. В Шахматове организуют мастер-класс «Сувенир из Шахматова».
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Подробную информацию о праздничных программах можно найти на сайтах и в социальных сетях музеев.
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Посетителей Серпуховского историко-художественного музея ждёт насыщенная программа с экскурсиями по постоянным и временным экспозициям, викториной по истории Серпухова и творческими занятиями. Авторская экскурсия «Тайны старого особняка» познакомит с историей основного здания музея – особняка купцов Мараевых. Кульминацией дня станет иммерсивный вечер «Утром деньги – вечером стулья», объединивший разные виды искусств.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» отметит праздник день спектаклем «А. Чехов. Рассказики» в постановке театра ФЭСТ из Мытищ.
В музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину до позднего вечера бесплатно будут доступны выставочные проекты музея «П.И. Чайковский. Симфония «Жизнь» и «Елена Образцова. Жить – значит петь». Состоятся экскурсии по мемориальному дому композитора, а также тематическая экскурсия «Вся Италия в одном кабинете», семейная квест-игра, детская игровая программа «Сказки учёного кота». Завершат вечер одноактные балеты «Шопениана» и «Анна Каренина» Московского областного государственного академического театра «Русский балет».
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» ждёт гостей в музее «Усадьба Лопасня-Зачатьевское». Днем там пройдёт экскурсия «Реликвии потомков Пушкина в Лопасне». На ней можно будет увидеть мемориальные предметы, поступившие от семей потомков поэта и их окружения из России, Бельгии, Германии и Франции. Для детей подготовлена программа «Сказки о царе Салтане…» Посетители смогут принять участие в творческой встрече с кинорежиссёром Андреем Железняковым и послушать классическую музыку на концерте.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Музей-заповедник А.С. Пушкина приглашает на обзорные экскурсии по усадьбе Вязёмы и на новую программу – квест-экскурсию «Сокровища Вязём». Участники пройдут по маршруту с виртуальным Пушкиным, погружаясь в историю усадьбы Вяземы, ответят на вопросы, накопят баллы и получат призы. Также посетителей ждет концерт классической музыки «Венский букет». 4 ноября там пройдут литературный вечер «Неспешные чтения в русской усадьбе» и концерт «Метаморфозы фортепиано».
Звенигородский государственный музей-заповедник пригласил в Звенигородский манеж на творческую программу «Зажги свою звезду над Звенигородом!». Все желающие смогут разместить свою звезду на изображении ночной улицы города. Гостей также ждёт литературно-музыкальная экскурсия по выставке «Преображённая природа. Пейзаж XIX-ХХ веков из собрания Русского музея».
В усадьбе Боблово музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока состоится концерт фортепианной музыки. В Шахматове организуют мастер-класс «Сувенир из Шахматова».
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Подробную информацию о праздничных программах можно найти на сайтах и в социальных сетях музеев.
Читайте также:
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Лора Луганская