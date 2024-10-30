Более 400 работ представлено на выставке-конкурсе «Жуковское притяжение»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский
Московская областная выставка-конкурс «Жуковское притяжение» начала работу в Жуковском Дворце культуры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На выставке представлены живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. В этом году выставка посвящена году семьи. Её тема – «Семейные традиции». На конкурс представлено 414 работ юных художников из 68 образовательных учреждений и 57 населенных пунктов Подмосковья. Работы оценивает профессиональное жюри в 12 номинациях», – говорится в сообщении.Гостей вернисажа приветствовали директор Жуковской детской школы искусств №1, заслуженный работник культуры Московской области Елена Меденцева и директор галереи «5-й Дом» Нина Верникова.
«С каждым годом всё больше юных художников Подмосковья участвуют в выставке, расширяется география конкурса, увеличивается количество номинаций. Тема выставки «Семейные традиции» даёт возможность детям прикоснуться к важным аспектам их жизни – семейным ценностям, своим корням», – сказала Меденцева.Выставка продлится до 10 ноября. Итоги конкурса подведут на торжественной церемонии закрытия.
Адрес Дворца культуры: Жуковский: ул. Фрунзе, д. 28.
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