Прощание с Юрием Бутусовым началось в Театре имени Пушкина
Гражданская панихида по театральному режиссеру Юрию Бутусову началась в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина. Об этом сообщает ТАСС.
У входа в театр, рядом с афишей спектакля «Барабаны в ночи», поставленного Бутусовым по пьесе Бертольта Брехта в 2016 году, возник стихийный мемориал. Люди принесли цветы, фотографии, свечи и оставили теплые слова от учеников, которые написали их разноцветными мелками.
На основной сцене Театра им. Пушкина, где установлена урна с прахом режиссера, размещены декорации из его московских постановок. В фойе висит портрет Бутусова.
Напомним, Юрий Бутусов умер 9 августа в возрасте 63 лет. Он утонул в водах Черного моря, когда отдыхал с семьей в Болгарии. Его тело было кремировано.
