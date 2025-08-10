Умер театральный режиссер Юрий Бутусов
Российский театральный режиссер Юрий Бутусов ушел из жизни в возрасте 63 лет. Об этом сообщила актриса Варвара Шмыкова в своем блоге.
В 2022 году он уехал из России и попробовал построить карьеру в Париже, однако ничего не вышло. Позже режиссер работал над постановками в Вильнюсском Старом театре.
Согласно предварительной информации, Бутусов утонул во время своего отпуска. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Юрий Бутусов известен своими работами: «Человек-подушка», «Макбет», «Дядя Ваня», «Бег», «Король Лир» и другими.
