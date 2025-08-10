Достижения.рф

Умер театральный режиссер Юрий Бутусов

Юрий Бутусов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Российский театральный режиссер Юрий Бутусов ушел из жизни в возрасте 63 лет. Об этом сообщила актриса Варвара Шмыкова в своем блоге.



В 2022 году он уехал из России и попробовал построить карьеру в Париже, однако ничего не вышло. Позже режиссер работал над постановками в Вильнюсском Старом театре.

Согласно предварительной информации, Бутусов утонул во время своего отпуска. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Юрий Бутусов известен своими работами: «Человек-подушка», «Макбет», «Дядя Ваня», «Бег», «Король Лир» и другими.

Екатерина Коршунова

