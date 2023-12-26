Во Франции десятки деятелей культуры выступили в защиту Депардье

Фото: сайт Кремля
Актер Пьер Ришар, модель Карла Бруни и еще 48 представителей французской культуры выступили в поддержку Жерара Депардье, который столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах, пишет газета Le Figaro.
В письме, подписанном этими деятелями, говорится о Депардье как о величайшем актере всех времен и как о последнем из «священных гигантов кинематографа». Они выразили недовольство по поводу «линчевания» актера и потока негатива, направленного в его сторону.
Обвинения в сексуальных домогательствах появились после заявления испанской журналистки Рут Баса, утверждающей, что столкнулась с насилием со стороны Депардье в 1995 году, когда брала у него интервью для журнала Cinemanía. Ранее к актеру об обвинениях в сексуальном насилии высказались 13 женщин.
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о проверке в отношении Депардье, отметив, что это скорее охота за человеком, чем справедливость.
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Обвинения в сексуальных домогательствах появились после заявления испанской журналистки Рут Баса, утверждающей, что столкнулась с насилием со стороны Депардье в 1995 году, когда брала у него интервью для журнала Cinemanía. Ранее к актеру об обвинениях в сексуальном насилии высказались 13 женщин.
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Артем Кузьмин