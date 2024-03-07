Путин объяснил студентке из Габона, зачем нужно учить иностранные языки

Фото: официальный сайт Кремля
По мнению Владимира Путина, это — отличное решение, а знать иностранный язык и культуру (а для чужеземных студентов русский, разумеется, как раз и будет являться иностранным языком) остаётся в наши дни необходимым навыком, даже несмотря на существование нейросетей и машинных программ для текстового перевода.
«Сегодня вообще все можно через компьютер переводить быстро и без особого напряжения. Но это не дает возможности погружаться в другую культуру. А другая культура — это как другой мир. Читать Пушкина в оригинале, читать Гёте в оригинале, Драйзера в оригинале — это совершенно другое восприятие того мира, в котором живет художник или писатель», — подытожил президент.Ранее Владимир Путин, выступая перед российскими и зарубежными студентами на закрытии Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи, заявил, что присоединение России к Западу бессмысленно.
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