Путин назвал основы жизни и бытия России

Фото: сайт Кремля
Традиционные ценности являются фундаментом жизни России и её народа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодёжи 6 марта российский лидер задался риторическим вопросом, как участникам и гостям форума удалось создать такую тёплую и дружескую атмосферу, несмотря на то, что все они такие разные.
Вместе с тем президент с сожалением отметил, что равных условий для всех в мире не существует, и это является одним из главных диссонансов современного существования. Но в то же время стремление к справедливому мироустройству сделает мир более открытым, демократичным, устойчивым и безопасным, заключил Владимир Путин.
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«Видимо, есть что-то, что всех нас объединяет. Сегодня в России мы называем это нашими традиционными ценностями. Это фундамент нашей жизни, нашего бытия. Именно это всех роднит между собой», — сказал глава российского государства.
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Александр Бойцов