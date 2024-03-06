Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин выступил на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи. Об этом сообщает РИА «Новости»
Путин заявил, что участники фестиваля создали на юге России настоящий город молодежи мира. Президент порассуждал о равенстве всех людей и о возможностях, которые даны в жизни каждому из нас.
Путин обратился к участникам мероприятия, сказав, что они все такие разные, но при этом объединены чем-то общим, а именно — традиционными ценностями. Президент назвал их фундаментом нашего бытия.
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«Мы появляемся на свет равными. Но вопрос: растем ли мы, развиваемся ли мы в равных условиях. Ответ, к сожалению, нет. Равных условий в мире для всех не существует. Это главная несправедливость сегодняшнего мира, мироустройства сегодняшнего мира», — сказал глава государства.
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Мария Федоровцева