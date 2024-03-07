Путин заявил, что присоединение России к Западу бессмысленно

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Президент России Владимир Путин рассказал о бессмысленности присоединения России к Западу на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи, сообщает ТАСС.
«До сегодняшнего времени все стремились присоединиться к Западу, в том числе и Россия когда-то стремилась к "семерке" присоединяться, к "восьмерке"», – подчеркнул российский лидер, добавив, что в скором времени Россия осознала бессмысленность попыток.
Ранее президент заявил, что традиционные ценности составляют основы жизни и бытия России.
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