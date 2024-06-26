Путин поклонился иконе «Святой Троицы» в Троице-Сергиевой Лавре

Фото: сайт Кремля
Свято-Троицкую Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде посетил российский президент Владимир Путин. Глава государства поклонился иконе «Святой Троицы». Как сообщила пресс-служба Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, икону доставили спецтранспортом, который оборудован системой амортизации и климатическим боксом.
Святыня вернулась в Троицкий собор Лавры в текущем году перед праздником Святой Троицы 22 июня. Решение вернуть икону на историческое место принял Путин в мае 2023 года.
«Святую Троицу» написал иконописец Андрей Рублев в XV веке по просьбе преемника и ученика преподобного Сергия Радонежского Никона. Икону признали образцом для изображения Святой Троицы в 1551 году на Стоглавом соборе, который созвал Иван Грозный.
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