Фесиков: Ефимова и без Олимпиады остаётся одной из сильнейших пловчих мира

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Несмотря на неудачу при отборе на Игры в Париже, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова остаётся одной из сильнейших спортсменок мира. Такое мнение высказал бывший пловец Сергей Фесиков.
«Юлия уже сказала, что мы можем её увидеть на Олимпиаде-2028. По крайней мере, она выразила такое желание. Изменилось ли отношение к ней как к одной из сильнейших спортсменок в мире? Нет, не изменилось. Как оно может измениться, если Юлия продолжает показывать отличные результаты? Она двигает российский спорт, прославляет нашу страну. Юлия - всё ещё одна из главных фигур всего мирового плавания. Теперь главное - собраться с новыми силами», – заявил Фесиков в беседе с Metaratings.ru.Ранее сообщалось, что Ефимова получила нейтральный статус от Международной федерации плавания для участия в Олимпиаде-2024. Однако 21 июня она не смогла пройти отбор, хотя показала рекордное время в заплыве на 200 м. брассом на Багамах.
32-летняя Ефимова является рекордсменкой по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов. Она завоевала 17 наград.
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