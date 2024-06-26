В СПЧ предложили обязать подавших на развод супругов посетить психолога

Фото: Istockphoto / Prostock-Studio
Супругов, подавших заявление на развод, стоит обязать пройти консультацию семейного психолога. Это сократит количество расторгнутых браков. Такое мнение высказала заместитель председателя Совета по правам человека Ирина Киркора.
«Так пара действительно сможет понять, нужно ли разводиться или это решение было принято на эмоциях», – сказала зампред СПЧ в беседе с «Вечерней Москвой».Ранее Госдума приняла в первом чтении масштабный налоговый законопроект. В проект поправок вошло значительное увеличение госпошлины за расторжение брака.
Киркора уверена, что такое решение не повлияет на количество бракоразводных процессов. По её оценке, лучшим вариантом было бы введение обязательной консультации психолога для супругов, желающих развестись.
Читайте также:
Телеведущая Сябитова поддержала идею увеличить госпошлину за развод
Пошлину за развод могут поднять в России в 8 раз
Певица Алсу подала на развод
Лора Луганская