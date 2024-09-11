Путин прислал венок на прощание с ведущим Александром Масляковым

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Венок на церемонию прощания с известным телеведущим Александром Масляковым прислал президент Владимир Путин, пишет РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента.
Маслякова не стало в 82 года в минувшее воскресенье, 8 сентября. Со знаменитостью КВН прощаются в центре «Планета КВН» в столице. Масляков будет захоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
Как уточнило окружение почившей звезды КВН, его похоронят рядом с могилами артистки Элины Быстрицкой и диктора Игоря Кириллова.
На церемонии присутствуют родственники и коллеги Маслякова, его сын Александр, а также ведущий Леонид Якубович, дрессировщики Эдгар и Аскольд Запашные, Константин Эрнст и другие знаменитости.
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Как уточнило окружение почившей звезды КВН, его похоронят рядом с могилами артистки Элины Быстрицкой и диктора Игоря Кириллова.
На церемонии присутствуют родственники и коллеги Маслякова, его сын Александр, а также ведущий Леонид Якубович, дрессировщики Эдгар и Аскольд Запашные, Константин Эрнст и другие знаменитости.
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Никита Кротов