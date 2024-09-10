Актёр Борис Щербаков госпитализирован в одну из московских клиник

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Известного российского актёра театра и кино Бориса Щербакова сегодня госпитализировали в столичную больницу. Артисту стало плохо с сердцем.
Щербаков почувствовал себя неважно днём, сообщает телеграм-канал «112». Он жаловался на общую слабость и боли в области сердца. Родным пришлось вызвать скорую помощь. Медики диагностировали у актёра нестабильную стенокардию, провели экстренную терапию у него дома на Тверской, а затем доставили пациента в больницу.
Сейчас Щербаков находится под постоянным наблюдением врачей, ход болезни постоянно контролируют. В настоящее время состояние 74-летнего актёра оценивается как средней тяжести.
Ранее Бориса Щербакова за короткое время госпитализировали четырежды — с коронавирусом, пневмонией, а также ишемической болезнью сердца. Кроме того, у актёра была обнаружена злокачественная опухоль в почке, из-за которой пришлось удалить сам орган.
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Сейчас Щербаков находится под постоянным наблюдением врачей, ход болезни постоянно контролируют. В настоящее время состояние 74-летнего актёра оценивается как средней тяжести.
Ранее Бориса Щербакова за короткое время госпитализировали четырежды — с коронавирусом, пневмонией, а также ишемической болезнью сердца. Кроме того, у актёра была обнаружена злокачественная опухоль в почке, из-за которой пришлось удалить сам орган.
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Александр Бойцов