Глава поселения в Новой Москве неожиданно умер после победы на выборах

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Глава поселения Воскресенское в Новой Москве Магомед-Загир Гасанов неожиданно умер после победы на недавно завершившихся выборах. О произошедшем сообщили на сайте поселения.
Отмечается, что политика не стало во вторник, 10 сентября.
Причина смерти не разглашается.
Заместитель Гасанова Вадим Крылов описал его как очень хорошего руководителя, с которым он общался много лет. Он рассказал, что Гасанов длительное время занимал пост главы поселения. За это время Воскресенск преобразился: была благоустроена набережная, проведён капитальный ремонт в доме культуры, открылись дополнительные кружки и секции для детей.
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Причина смерти не разглашается.
Заместитель Гасанова Вадим Крылов описал его как очень хорошего руководителя, с которым он общался много лет. Он рассказал, что Гасанов длительное время занимал пост главы поселения. За это время Воскресенск преобразился: была благоустроена набережная, проведён капитальный ремонт в доме культуры, открылись дополнительные кружки и секции для детей.
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Анастасия Чинкова