Началась церемония прощания с ведущим «Клуба веселых и находчивых» Масляковым

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Началась церемония прощания с российским ведущим «Клуба веселых и находчивых» Александром Масляковым. Об этом пишет РИА Новости.
8 сентября Международный союз КВН сообщил о кончине Александра Маслякова. Его сын подтвердил скорбное известие. Церемония прощания проходит в концертном зале «Планета КВН». На здании установили черно-белый портрет Маслякова.
На церемонии собрались коллеги и друзья. Среди присутствующих: директор Первого канала Константин Эрнст с супругой Софьей, телеведущий Леонид Якубович, актер Константин Райкин, дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные, актриса и участница КВН Екатерина Скулкина, а также заместитель главы Росмолодежи Дамир Фаттахов.
Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске. С 2013 по 2017 год он занимал пост директора ГУП «Московский молодежный центр Планета КВН». На протяжении последних двух лет боролся с онкологическим заболеванием.
На здании «Планеты КВН» установили черно-белый портрет Маслякова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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На церемонии собрались коллеги и друзья. Среди присутствующих: директор Первого канала Константин Эрнст с супругой Софьей, телеведущий Леонид Якубович, актер Константин Райкин, дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные, актриса и участница КВН Екатерина Скулкина, а также заместитель главы Росмолодежи Дамир Фаттахов.
Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске. С 2013 по 2017 год он занимал пост директора ГУП «Московский молодежный центр Планета КВН». На протяжении последних двух лет боролся с онкологическим заболеванием.
На здании «Планеты КВН» установили черно-белый портрет Маслякова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова