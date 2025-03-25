Путин присвоил Анне Михалковой, Александру Олешко и Максиму Аверину звания народных артистов России

Директор департамента маркетинга и коммуникаций «Интервидения» Анастасия Григорьева опровергла слухи о том, что певец SHAMAN (Ярослав Дронов) будет представлять РФ на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» в 2025 году, сообщило агентство РИА Новости.