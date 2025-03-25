Путин присвоил Анне Михалковой, Александру Олешко и Максиму Аверину звания народных артистов России

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин присвоил звания народных артистов РФ актёрам Анне Михалковой, Александру Олешко и Максиму Аверину. Соответствующий указ представлен на официальном портале правовой информации.
«За большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства присвоить почётное звание «Народный артист Российской Федерации» <...> Аверину Максиму Викторовичу <...>, Михалковой Анне Никитичне <...>, Олешко Александру Владимировичу», – говорится в указе «О награждении государственными наградами Российской Федерации».Кроме того, соответствующих званий были удостоены актриса Театра имени Вахтангова Лидия Вележова и актёр Театра имени Ойунского Ефим Степанов.
Напомним, что в пятницу Путин присвоил звание заслуженных артисток России певицам Кате Лель и Елене Ваенге.
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