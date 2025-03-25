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Путин присвоил Анне Михалковой, Александру Олешко и Максиму Аверину звания народных артистов России

Путин присвоил звания народных артистов РФ Анне Михалковой и Александру Олешко
Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин присвоил звания народных артистов РФ актёрам Анне Михалковой, Александру Олешко и Максиму Аверину. Соответствующий указ представлен на официальном портале правовой информации.
«За большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства присвоить почётное звание «Народный артист Российской Федерации» <...> Аверину Максиму Викторовичу <...>, Михалковой Анне Никитичне <...>, Олешко Александру Владимировичу», – говорится в указе «О награждении государственными наградами Российской Федерации».
Кроме того, соответствующих званий были удостоены актриса Театра имени Вахтангова Лидия Вележова и актёр Театра имени Ойунского Ефим Степанов.

Напомним, что в пятницу Путин присвоил звание заслуженных артисток России певицам Кате Лель и Елене Ваенге.

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Кот Томас стал главным хвостатым хранителем в России
Кот Томас победил в конкурсе «Хвостатый хранитель 2.0» от Минкульта
24 марта 2025, 15:32

Фото: iStock/zsv3207

Кот Томас из новокузнецкого Научно-технического музея имени И.П. Бардина стал главным хвостатым хранителем в России. Об этом сообщает «Сiбдепо». Пушистый питомец победил в конкурсе «Хвостатый хранитель 2.0» от Минкульта РФ.
«Благодарим всех, кто на протяжении этих месяцев поддерживал в соцсетях Минкультуры России своих любимых пушистых питомцев лайками и яркими комментариями. С радостью сообщаем, что прототипами нового стикерпака станут все 5 финалистов конкурса», — приводят в издании сообщение министерства.
Кот Томас смог обойти трех других хвостатых коллег — кошку Машуню из Пскова, Ефросинью из Рязани и Дымку из Херсонеса, а также пони Карамельку из Царского Села. В голосовании, которое проходило в соцсетях Минкульта, поучаствовали 27 тысяч пользователей.

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#кот
#культура
#музей
#конкурс
#животные
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Звукорежиссер киностудии «Ленфильм» Персов умер на 80-м году жизни
22 марта 2025, 22:03

Фото: iStock/ Diy1

Трижды лауреат премии НИКА и заслуженный деятель искусств России Владимир Персов умер в 79 лет. Об этом сообщила пресс-служба киностудии «Ленфильм» в Телеграм-канале.
Коллеги Владимира Персова узнали о кончине звукорежиссера от его родных. Он ушел из жизни в ночь на субботу. Что стало причиной смерти Владимира, еще не известно.

Персов трудился на киностудии «Ленфильм» с 1969 года. Он считается одним из старейших ее кинорежиссеров. Изначально Владимир работал механиком по обслуживанию звукотехники. Первой самостоятельной работой в качестве звукооператора стала картина «Соперницы», которую сняли в 1985 году.

«Киностудия «Ленфильм» скорбит вместе с родными и близкими. О времени и месте прощания сообщим отдельно», — отметили коллеги звукорежиссера.

До последних дней Персов преподавал в СПбГИКиТ на кафедре звукорежиссуры и работал в кино.

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#кино
#фильм
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SHAMAN не будет представлять Россию на конкурсе «Интервидение»
Оргкомитет «Интервидения» опроверг слухи о выбранном представителе РФ
22 марта 2025, 20:34

SHAMAN/ Ярослав Дронов (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

Директор департамента маркетинга и коммуникаций «Интервидения» Анастасия Григорьева опровергла слухи о том, что певец SHAMAN (Ярослав Дронов) будет представлять РФ на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» в 2025 году, сообщило агентство РИА Новости.
Анастасия Григорьева обратила внимание, что участника «Интервидения» от России еще не выбрали, его анонсируют позже.

Стоит напомнить, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в Москве и Подмосковье в 2025 году. Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подчеркнул, что участвовать в нем будет более 20 стран, в том числе Китай, государства Африки и Латинской Америки.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году.

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#подмосковье
#конкурс
#shaman
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Умер актер из сериала «Сплетница» Марк Добис
Скончался актер Марк Добис
21 марта 2025, 22:40

Фото: iStock/ SergeyPankratov

Актер Марк Добис, известный зрителям по ролям в мыльных операх 2000-х, скончался в возрасте 65 лет. Он умер в своем доме в Данеллене штата Нью-Джерси, сообщила газета Daily Mail.
Артист ушел из жизни 11 марта. Причина смерти не раскрывается. Печальную новость подтвердил агент Марка Алан Лочер. Он уточнил, что актер был «по-настоящему хорошим парнем». Он подчеркнул, что с ним у Лочера была особенная связь. По воле случая агент Марка переехал в дом по соседству с экс-супругой и детьми Марка.

Марк Добис появился на свет 3 апреля 1959 года в Филадельфии. Его карьера в кино началась в 1997 году с появления в драматическом телесериале Fame LA. Огромную узнаваемость Добис получил благодаря роли окружного прокурора и серийного убийцы в американском мыльном телесериале «Одна жизнь, чтобы жить». Еще Марк был приглашенной звездой во многих картинах: «Профайлер», «Все любят Рэймонда», «Сабрина — маленькая ведьма», «Сплетница» и других.

Добис обожал своих детей. Он вырастил дочерей и сына вместе с бывшей супругой Линдой Хилл. Еще у актера остались мама и братья.

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#смерть
#сериал
#кино
#актёр
#артист
#карьера
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Скончался чешский режиссер и критик Ярослав Востри
18 марта 2025, 22:55

Фото: iStock/ Mihashi

Выдающийся драматург, режиссер, сценарист, телеведущий, публицист, критик и театральный деятель Ярослав Востри ушел из жизни 18 марта в Чехии, сообщила станция Radio Prague.
Деятель культуры умер на 95-м году жизни. Обстоятельства кончины Ярослава и данные о его последних днях источник не раскрыл.

Ярослав Востри 24 января отметил свой 93-й день рождения. Режиссер появился на свет в 1931 году. Востри учился в Академии исполнительских искусств в Праге — там он ознакомился с азами театроведения и драматургии.

С 1956 года Ярослав работал в качестве автора и редактора в чехословацких изданиях, которые были посвящены театральному искусству. В 1964 году деятель культуры стал штатным драматургом Государственного театра-студии.

Ранее сообщалось, что скончался американский актер, продюсер, драматург и автор песен Джесси Кирни.

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#смерть
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