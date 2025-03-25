Ездит на старой Honda, а отец работает таксистом: появились новые подробности о женихе дочери Волочковой

Никита Григорян и Ариадна Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)
Появились новые подробности о женихе дочери Анастасии Волочковой. Молодой человек старше Ариадны на четыре года, в его семье есть старый автомобиль Honda, а отец работает таксистом.
Жениха дочери балерины зовут Никита Григорян. По словам Ариадны, он бизнесмен и занимается строительством, однако выяснилось, что два бизнеса молодого человека прогорели. Сейчас он поёт в церковном хоре. Парень вырос в простой семье и совсем не является медийным лицом.
Несмотря на это, Анастасия Волочкова благословила дочь на брак, поскольку для неё главное, чтобы Ариадна была счастлива.
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«Родители Никиты простые люди, небогатые. Отец его занимался небольшим строительным бизнесом, но компанию эту он закрыл. Много лет он работает в такси. В семье у них старенькая машина Хонда. Никита на ней иногда тоже ездит», – сообщил знакомый семьи в беседе с Kp.ru.Также были сведения о том, что у отца Никиты Константина Григоряна тоже есть бизнес. Однако компания, основанная ещё в 2003 году, закрылась в 2022 году из-за ковидных ограничений.
Несмотря на это, Анастасия Волочкова благословила дочь на брак, поскольку для неё главное, чтобы Ариадна была счастлива.
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Анастасия Чинкова