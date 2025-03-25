Ольга Бузова призналась, что черпает вдохновение у Владимира Путина

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)
Ольгу Бузову критикуют с её первого появления на экранах. За долгие годы карьеры певица смогла привыкнуть к хейту и научилась пропускать его мимо ушей.
Ольга в своих соцсетях отметила, что не была бы там, где находится сейчас, если бы обращала на всё внимание и принимала каждое слово близко к сердцу.
Телеведущая подчеркнула, что черпает моральную поддержку из слов президента России Владимира Путина.
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Телеведущая подчеркнула, что черпает моральную поддержку из слов президента России Владимира Путина.
«То же самое я вижу сейчас на примере нашей страны. Даже президент об этом говорит – будем жить, работать и развиваться дальше без оглядки на санкции или их отмену, это всё никак не повлияет на планы», – написала Бузова.Певица заключила, что следование такой стратегии может помочь в любой ситуации. Добиться результата можно только, если верить в себя, работать и делать.
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Анастасия Чинкова