Путин присвоил звание «Заслуженный артист России» телеведущей Оксане Федоровой

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Телеведущая и победительница конкурсов «Мисс Россия», «Мисс Вселенная» Оксана Федорова была удостоена звания «Заслуженный артист России». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ появился на сайте официального опубликования правовых актов. Отмечается, что звание присвоили за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.
«За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Бородиной Оксане Геннадьевне — артистке, президенту Благотворительного фонда Оксаны Федоровой, город Москва», — указано в публикации.Оксана Федорова родилась 17 декабря 1977 года в Пскове. Отучилась в местном милицейско-правовом лицее, а после в Псковской средней специальной школе милиции. Высшее образование получила в Санкт-Петербургском университете МВД РФ.
Федорова была ведущей программ «Субботник», «Форт Боярд», «Субботний вечер», уже больше 20 лет ведет детскую передачу «Спокойной ночи, малыши!».
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