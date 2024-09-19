Путин в Петербурге посетил производящее беспилотники оборонное предприятие

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин прибыл на оборонное предприятие «Специальный технологический центр» в Санкт-Петербурге. Оно специализируется на производстве беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, на этом петербургском предприятии выпускают комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также системы связи, сообщает РИА Новости. Российский лидер осмотрит цех по производству антенн и познакомится с новыми образцами беспилотников. Также главе государства покажут экспонаты выставки образцов робототехнических комплексов.
Предприятие «Специальный технологический центр» производит БПЛА семейства «Орлан». Кроме того, с 2021 года здесь ведётся разработка малых космических аппаратов типа CubeSat и целевых нагрузок к ним. Сформирован собственный цент управления полётами. Разработки предприятия уже подтвердили свою эффективность в ходе реальных боевых действий в зоне СВО.
Читайте также:
Путин поблагодарил избирателей в приграничных районах за мужество и сплочённость
Путин приветствовал участников IX Юридического форума стран БРИКС
Путин рассказал о секрете российских женщин, который не могут разгадать мужчины
Александр Бойцов