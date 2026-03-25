Машков предложил ставить спектакли без разрешения наследников: что сказал Путин?
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу народного артиста РФ Владимира Машкова, предложившего разрешить ставить спектакли по произведениям без согласия наследников авторов.
С таким предложением Машков выступил на заседании Совета по культуре. По его словам, в ряде случаев наследники, не являясь авторами произведений, препятствуют постановкам. Путин согласился, что эта проблема требует внимания.
«Согласен с вами, надо внимательно посмотреть на нормативную базу и соответствующим образом отреагировать», — сказал глава государства.
Совет при президенте РФ по культуре учредили 6 октября 2025 года. Он пришел на смену упраздненному Совету по культуре и искусству. Секретарем нового органа назначили помощника президента Владимира Мединского, заместителем председателя — главу «Мосфильма» Карена Шахназарова.
В состав совета вошли известные деятели культуры, в том числе Никита Михалков, Валерий Гергиев, Владимир Машков, Михаил Пиотровский и Захар Прилепин.