Достижения.рф

Машков предложил ставить спектакли без разрешения наследников: что сказал Путин?

Путин может разрешить ставить произведения без спроса наследников их авторов
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу народного артиста РФ Владимира Машкова, предложившего разрешить ставить спектакли по произведениям без согласия наследников авторов.



С таким предложением Машков выступил на заседании Совета по культуре. По его словам, в ряде случаев наследники, не являясь авторами произведений, препятствуют постановкам. Путин согласился, что эта проблема требует внимания.

«Согласен с вами, надо внимательно посмотреть на нормативную базу и соответствующим образом отреагировать», — сказал глава государства.

Совет при президенте РФ по культуре учредили 6 октября 2025 года. Он пришел на смену упраздненному Совету по культуре и искусству. Секретарем нового органа назначили помощника президента Владимира Мединского, заместителем председателя — главу «Мосфильма» Карена Шахназарова.

В состав совета вошли известные деятели культуры, в том числе Никита Михалков, Валерий Гергиев, Владимир Машков, Михаил Пиотровский и Захар Прилепин.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0