Машков предложил ставить спектакли без разрешения наследников: что сказал Путин?

25 марта 2026, 22:50

Путин может разрешить ставить произведения без спроса наследников их авторов

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу народного артиста РФ Владимира Машкова, предложившего разрешить ставить спектакли по произведениям без согласия наследников авторов.





С таким предложением Машков выступил на заседании Совета по культуре. По его словам, в ряде случаев наследники, не являясь авторами произведений, препятствуют постановкам. Путин согласился, что эта проблема требует внимания.





«Согласен с вами, надо внимательно посмотреть на нормативную базу и соответствующим образом отреагировать», — сказал глава государства.