В Европе отметили лучшее геополитическое положение Путина
Президент России Владимир Путин, по оценкам ряда наблюдателей, получил заметное геополитическое преимущество на фоне текущей международной обстановки.
Как отмечается в публикации итальянского издания AntiDiplomatico, украинские комментаторы, поддерживающие киевские власти, считают, что из-за трудностей с поставками Украине систем противоракетной обороны Россия оказалась в особенно выгодной позиции. По их мнению, сейчас Путин может находиться в одном из самых сильных геополитических положений за последние годы.
Автор статьи также указывает, что часть санкционного давления на Россию ослабевает, а сама страна получает значительные доходы на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Одновременно Европа, как утверждается в материале, сталкивается с энергетическими проблемами, из-за чего украинская тема отходит для западных стран на второй план.
Операция США и Израиля против Ирана продолжается уже третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявляют, что их цель — не допустить появления у Тегерана ядерного оружия. Вашингтон, в свою очередь, пригрозил уничтожением военного потенциала Ирана и призвал граждан страны к смене власти.
Исламская республика заявляет, что готова к обороне и пока не видит оснований для возобновления переговорного процесса.
