Путин заявил, что Россия остается верным и надежным партнером Ирана
Президент России Владимир Путин в поздравлении по случаю Навруза заявил, что Москва остается для Тегерана верным другом и надежным партнером.
Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства пожелал иранскому народу достойно пройти через суровые испытания. Он подчеркнул, что в нынешнее непростое время Россия продолжит поддерживать Иран.
Поздравления с праздником Путин направил верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи, а также президенту страны Масуду Пезешкиану. Кроме того, российский лидер поздравил с Наврузом руководителей Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
Навруз, что в переводе с фарси означает «новый день», считается одним из самых древних праздников. Его отмечают народы Средней Азии, Ближнего Востока и Кавказа как символ наступления весны, обновления природы и начала нового солнечного года.
