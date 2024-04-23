Пятидесятилетие парка «Ёлочки» в Домодедове отметят концертом и квест-экскурсией

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
Насыщенную праздничную программу для взрослых и детей подготовили в городском округе Домодедово в честь пятидесятилетия парка «Ёлочки», она пройдёт в воскресенье, 28 апреля, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Историю «Ёлочек» гости смогут узнать в ходе квеста-экскурсии, включающей все значимые места парка. Кроме того, истории парка будет посвящена развёрнутая там выставка. Для юных гостей парка подготовлена игровая программа и выступления ходулистов», — говорится в сообщении.В праздничный день в парке будет работать ярмарка изделий ручной работы. Запланировано таже выступление духового оркестра. А завершится праздник масштабной акцией, в ходе которой посетители задуют именинные свечи и смогут загадать желание.
Мероприятие начнётся в 11 утра, вход свободный.
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Лев Каштанов