Ученик каширской музыкальной школы стал лауреатом олимпиады «Таланты Подмосковья»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Открытая детская и юношеская музыкально-теоретическая олимпиада «Таланты Подмосковья» состоялась в Первом Московском областном музыкальном колледже городского округа Коломна, одним из лауреатов стал ученик Детской музыкальной школы Каширы Ефим Карапетов, сообщает пресс-служба каширской администрации.
«Ефим Карапетов награждён дипломом лауреата второй степени в номинации «Музыкально-теоретические дисциплины», — отмечается в сообщении.Участие в олимпиаде приняли также представители Каширы Анна Зограбян и Александр Лескин.
Ранее сообщалось, что в Кашире завершился открытый театральный фестиваль имени Б.В. Щукина «Театральная неделя – 2024». Гран-При фестиваля завоевал театральный коллектив «Фантазия» под руководством Валерии Ивановой.
Читайте также:
На участие в подмосковном фестивале «Город танцует в парках» подали около 1,2 тыс. заявок
В Кашире проведут мастер-класс по созданию изделий ручной работы
В Подмосковье 27 апреля стартует всероссийский фестиваль-конкурс «Театральная ПовАрня»
Лев Каштанов