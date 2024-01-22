Фильм российского режиссёра Косаковского попал в программу Берлинале

Фото: istockphoto/LeMusique
Документальная лента российского режиссёра Виктора Косаковского «Архитектон» попала в конкурсную программу 74-го Берлинского международного кинофестиваля. Картина петербургского мастера была снята в копродукции Германии и Франции.
Как сообщает журнал «Сеанс», новая работа режиссёра «про бетон, камень, архитектуру и античные постройки, сохранившиеся до наших дней». При тотальном запрете всего, что имеет отношение к России, и русофобской истерии на Западе появление фильма российского режиссёра на престижном международном кинофоруме можно считать определённым прорывом.
Виктор Косаковский — известный режиссёр-документалист, лауреат российских кинопремий «Ника» и «Триумф». Он является выпускником Ленинградского института киноинженеров. После окончания вуза Косаковский долгое время работал на Ленинградской студии документальных фильмов. Его фильмы «Да здравствуют антиподы» (2011), «Акварель» (2019) и «Гунда» (2020) получили высокие оценки критиков и имели успех у зрителей.
На Берлинском кинофестивале в этом году в основном конкурсе будут участвовать 20 картин, а откроет программу показа фильм «Такие мелочи» с Киллианом Мерфи, известным зрителям по работе в лентах «Острые козырьки» и «Оппенгеймер». Стоит отметить, что «Архитектон» Косаковского будет на фестивале не единственным фильмом, имеющим отношение к России. На просмотре в рамках секции «Классика Берлинале» покажут отреставрированный фильм Андрея Тарковского «Жертвоприношение», который он снял в Швеции уже после эмиграции из СССР.
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Виктор Косаковский — известный режиссёр-документалист, лауреат российских кинопремий «Ника» и «Триумф». Он является выпускником Ленинградского института киноинженеров. После окончания вуза Косаковский долгое время работал на Ленинградской студии документальных фильмов. Его фильмы «Да здравствуют антиподы» (2011), «Акварель» (2019) и «Гунда» (2020) получили высокие оценки критиков и имели успех у зрителей.
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Александр Бойцов