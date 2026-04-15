Стало известно, сколько миллионов заработает Игорь Николаев на концерте

15 апреля 2026, 13:25

Игорь Николаев заработает более 2 миллионов рублей на одном концерте

Игорь Николаев (Фото: Instagram* / @igor_nikolaev_music)

Певец и композитор Игорь Николаев продолжает активно гастролировать и собирать преданную аудиторию. Один из его ноябрьских концертов может принести организаторам более 2 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Артист делает ставку не на масштабные площадки, а на камерные выступления, где сохраняется особая атмосфера общения со зрителем. Такой формат, как показывает практика, остаётся востребованным и финансово успешным.



Сам Николаев отмечает, что для него концерты — это не только работа, но и эмоциональный обмен с публикой.





«Для меня каждая встреча со зрителями — это обмен чистой энергией… это шанс показать новые песни и спеть вместе с залом их любимые мелодии», — поделился он.