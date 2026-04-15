Дмитрий Нагиев продает семинары по личностному развитию в Грузии за 2 млн рублей
Дмитрий Нагиев придумал новый способ заработать — организовал тренинги в Грузии за два миллиона рублей с человека. Нюанс — самого артиста там не будет, он подключится пару раз по видеосвязи. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
В мае в ОАЭ пройдут ближайшие семинары по личностному развитию. Затем наступает перерыв. Летом артист не планирует покидать свой гостиничный номер, поэтому он организовал онлайн-отпуск в Грузии.
Программа такова: участники собираются в Тбилиси, а затем отправляются в пятизвёздочный особняк в горах на девять дней. Каждому предоставляется отдельный номер, трёхразовое питание и доступ к бассейну. Девиз программы — «Снимаем фильм с Нагиевым», хотя сам Нагиев не будет присутствовать. Он выступит с речью по видеосвязи, даст задания и будет руководить процессом дистанционно.
Стоимость участия составляет около 2 миллионов рублей. В программу входят: раскрытие внутренней энергии, проработка эмоций и личных барьеров, групповые доверительные практики, гастрономический ужин с грузинским хором, создание и доработка сценариев, обучение интервьюированию, финальный показ фильмов и проведение дискотеки.
