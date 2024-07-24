Раскрыт внешний вид открыток для «Морской почты» в Петербурге

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В честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте в рамках работы «Морской почты» на Якорной площади в Кронштадте в Санкт-Петербурге были изготовлены авторские открытки учеников Детской художественной школы (ДХШ) имени Аникушина.
Отмечается, что среди изображений на открытках салют в Кронштадтской гавани, Петровский парк с памятником Петру, матросы, подбрасывающие бескозырки на фоне Морского собора в честь праздника и т. д.
Ранее сообщалось, что 25 июля в Кронштадте снова заработает «Морская почта «Петербургского дневника».
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«Самая новая, изготовлена взрослым преподавателем. Это перенесённый на открытку офорт, изображающий форт Кроншлот. В этом году благодаря национальному проекту «Образование» мы купили новый офортный станок и стали проводить Дни печатной графики. Сейчас офортами почти никто не занимается, но мы решили эту технику возродить», – пояснила в беседе с «Петербургским дневником» преподаватель ДХШ Римма Ремишевская.
Ранее сообщалось, что 25 июля в Кронштадте снова заработает «Морская почта «Петербургского дневника».
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Мелисса Тимофеева