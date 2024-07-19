В Петербурге реконструируют шахматную партию с живыми фигурами

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На Дворцовой площади Санкт-Петербурга воссоздадут шахматную партию с живыми фигурами на гигантских клетках.
«Поле для игры будет просторным – 21х21 м. Актёры, которые изобразят фигуры, будут в ярких костюмах, посвящённых шахматной эстетике. Регламент партии – 30 минут плюс 30 секунд на каждый ход с учётом того, что актёрам потребуется время, чтобы пройти с одного поля доски на другое. Надеюсь, что живые шахматы на Дворцовой вызовут большой интерес», – рассказал в беседе с «Петербургским дневником» исполнительный директор Федерации шахмат Санкт-Петербурга Владимир Быков.
А до этого стало известно, что в России набирают популярность лагеря для взрослых, где можно окунуться в атмосферу детства и ностальгии, а также отдохнуть с пользой для себя и здоровья.
«Такие лагеря помогают найти в себе новые таланты и развить те, которые прежде не замечал. Окунуться в атмосферу творчества с экспертами своего дела. Погрузить в настоящее детство, где каждый был свободным и бодрым ребенком и с нетерпением ждал поездки в лагерь», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» организатор лагеря на Байкале Агата Березина.
Ранее сообщалось, что фестиваль «Достоевский: путешествие в Зарайск» станет уникальным событием, где благодаря мастерству современных артистов и технологиям оживут классические сказки.
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