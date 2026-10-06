Раскрыта последняя воля Кашпировского

06 октября 2026, 12:31

KP.RU: Кашпировский завещал похоронить его рядом с матерью на Украине

Анатолий Кашпировский (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Российского и советского психотерапевта и телеведущего Анатолия Кашпировского могут похоронить рядом с матерью на Украине — такова была его последняя воля. Об этом пишет газета KP.RU.