Раскрыта последняя воля Кашпировского
Российского и советского психотерапевта и телеведущего Анатолия Кашпировского могут похоронить рядом с матерью на Украине — такова была его последняя воля. Об этом пишет газета KP.RU.
Мать внебрачного сына психотерапевта Светлана предположила, что его, вероятно, собираются кремировать. По ее словам, вдова Кашпировского пока не знает, как доставить прах на Украину. При этом ранее племянник Кашпировского Юрий Мамаев заверял, что его похоронят 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве.
Внебрачный сын Алексей Фуштей признался, что не сможет проститься с отцом. По словам мужчины, незадолго до смерти он созванивался с телеведущим. В телефонном разговоре тот жаловался на плохое самочувствие, но надеялся в скором времени встретиться.
О смерти телеведущего стало известно 3 октября, причиной стала остановка сердца. Он родился в 1939 году в селе Ставница Украинской ССР, окончил Винницкий медицинский институт, а известность получил благодаря телепередачам «Сеанс здоровья врача психотерапевта Анатолия Кашпировского», которые начали выходить в 1989 году.
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