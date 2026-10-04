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Сын Анатолия Кашпировского отказался приезжать на похороны отца

Анатолий Кашпировский (Фото: Instagram* @anatoly_kashpirovskiy)

Сын психотерапевта Анатолия Кашпировского не приедет на похороны отца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на племянника знаменитости Юрия Мамаева.



Мамаев рассказал, что созвонился с Гулизар — супругой Анатолия Кашпировского. Она подтвердила, что сын не появится на церемонии прощания.

«Сергей отказался вылетать на похороны. Он сейчас находится в Америке», — сообщил Юрий.
Анатолий Кашпировский умер в возрасте 87 лет. Официальной причиной смерти стала остановка сердца. В сентябре 2026 года появились слухи о том, что его здоровье резко ухудшилось. Тогда директор экстрасенса Сергей Рудых опроверг эти сообщения. Он заявил, что Кашпировский внимательно следит за здоровьем, регулярно занимается физкультурой и придерживается здорового рациона.

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Ольга Щелокова

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