Сын Анатолия Кашпировского отказался приезжать на похороны отца

04 октября 2026, 16:45

Анатолий Кашпировский (Фото: Instagram* @anatoly_kashpirovskiy)

Сын психотерапевта Анатолия Кашпировского не приедет на похороны отца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на племянника знаменитости Юрия Мамаева.





Мамаев рассказал, что созвонился с Гулизар — супругой Анатолия Кашпировского. Она подтвердила, что сын не появится на церемонии прощания.

«Сергей отказался вылетать на похороны. Он сейчас находится в Америке», — сообщил Юрий.