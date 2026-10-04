Сын Анатолия Кашпировского отказался приезжать на похороны отца
Сын психотерапевта Анатолия Кашпировского не приедет на похороны отца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на племянника знаменитости Юрия Мамаева.
Мамаев рассказал, что созвонился с Гулизар — супругой Анатолия Кашпировского. Она подтвердила, что сын не появится на церемонии прощания.
«Сергей отказался вылетать на похороны. Он сейчас находится в Америке», — сообщил Юрий.Анатолий Кашпировский умер в возрасте 87 лет. Официальной причиной смерти стала остановка сердца. В сентябре 2026 года появились слухи о том, что его здоровье резко ухудшилось. Тогда директор экстрасенса Сергей Рудых опроверг эти сообщения. Он заявил, что Кашпировский внимательно следит за здоровьем, регулярно занимается физкультурой и придерживается здорового рациона.