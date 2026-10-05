Стала известна последняя мечта Анатолия Кашпировского

05 октября 2026, 21:45

Адвокат Жорин рассказал о планах Кашпировского выйти на Илона Маска

Анатолий Кашпировский (Фото: Instagram* @anatoly_kashpirovskiy)

Адвокат Сергей Жорин рассказал о планах своего друга, психотерапевта Анатолия Кашпировского. По его словам, Кашпировский хотел провести масштабный международный телесеанс вместе с Илоном Маском.





В беседе с NEWS.ru Жорин отметил, что даже в преклонном возрасте психотерапевт ставил перед собой глобальные задачи.

«Из последних его больших замыслов мне особенно запомнилась идея снова провести масштабный телевизионный сеанс, но уже на совершенно другом технологическом уровне. Он хотел выйти на Илона Маска. Несколько раз спрашивал меня, нет ли у меня контактов Маска», — рассказал Сергей.