Раскрыта судьба наследства Игоря Золотовицкого
Имущество заслуженного артиста России, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого достанется наследникам первой очереди, если он не оставил завещание. Об этом рассказал юрист Александр Кудряшов, передает «Газета.Ru».
После смерти Золотовицкого его имущество могут унаследовать супруга Вера Харыбина и сыновья Алексей и Александр. Если завещание отсутствует, наследство делится поровну между всеми указанными наследниками. При этом необходимо учитывать, какое имущество принадлежит лично каждому из супругов, а какое является совместной собственностью. Кудряшов отметил, что распределение наследства происходит после выделения доли, принадлежащей супруге.
Согласно информации издания, артист имел в собственности недвижимость общей площадью 792 квадратных метра и два автомобиля. По данным за 2021 год, доходы Золотовицкого составили 6,3 миллиона рублей.
