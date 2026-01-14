Виктории Боне грозит некроз тканей из-за увлечения косметологией и горами
Врач-косметолог Мухина предупредила Викторию Боню о рисках частых процедур
В беседе с Общественной Службой Новостей Мухина пояснила, что инъекции и шлифовки могут изменить мимику и структуру лица, вызвав усталый вид.
«После процедур критически важно соблюдать назначения врача: время восстановления, уход за кожей, избегание травм, защита от солнца, корректная дозировка и выбор препаратов. Многие звёзды едут на концерты, а Виктория Боня часто посещает горные места. Покоряя Эверест, она рискует вообще получить некрозы, отморожения, нарушение микроциркуляции», —пояснила специалист.Кроме того, Мухина подчеркнула: каждое новое вмешательство несёт риски. Важно строго соблюдать рекомендации по восстановлению и выбирать сертифицированных специалистов.