У Ксении Собчак миллионные проблемы с налоговой из-за ресторана

Ксения Собчак (Фото: Instagram* / @xenia_sobchak)

У налоговой снова возникли вопросы к бизнесу Ксении Собчак.



По информации «Звездача», за ресторанным проектом телеведущей числится задолженность перед ФНС почти в 2 миллиона рублей — сумма долга ООО «Манила» составляет около 1,9 миллиона рублей.

Изначально ресторан запускался в партнёрстве с ресторатором Антоном Пинским, однако 18 ноября он вышел из состава учредителей. После этого все обязательства и дальнейшее управление проектом остались на Собчак.

Теперь Ксении предстоит самостоятельно разбираться с финансовыми вопросами и налоговой — внимание ФНС к ресторанному бизнесу телеведущей заметно усилилось.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

