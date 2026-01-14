У Ксении Собчак миллионные проблемы с налоговой из-за ресторана
У налоговой снова возникли вопросы к бизнесу Ксении Собчак.
По информации «Звездача», за ресторанным проектом телеведущей числится задолженность перед ФНС почти в 2 миллиона рублей — сумма долга ООО «Манила» составляет около 1,9 миллиона рублей.
Изначально ресторан запускался в партнёрстве с ресторатором Антоном Пинским, однако 18 ноября он вышел из состава учредителей. После этого все обязательства и дальнейшее управление проектом остались на Собчак.
Теперь Ксении предстоит самостоятельно разбираться с финансовыми вопросами и налоговой — внимание ФНС к ресторанному бизнесу телеведущей заметно усилилось.
