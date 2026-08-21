Раскрыты подробности акции «Ночь кино» в Москве
Акция «Ночь кино» пройдёт 29 августа в рамках Московской международной недели кино. Мероприятия состоятся более чем на 80 столичных площадках, сообщает портал mos.ru.
Как отметил руководитель департамента культуры Алексей Фурсин, в этом году к акции присоединится сеть «Москино», а также парки, музеи, библиотеки и культурные центры города. Гости смогут познакомиться не только с самыми востребованными лентами последних лет, но и с новыми работами в документальном и короткометражном жанре.
Программа включает более 300 мероприятий. В кинотеатрах организуют тематические показы: зрители увидят картины зарубежных режиссёров и фильмы молодых авторов.
В библиотеках, музеях и культурных центрах запланированы лекции, мастер‑классы, викторины и другие события. Кроме того, в пяти парках Москвы состоятся бесплатные кинопоказы под открытым небом — в репертуаре будут как семейные картины, так и военные драмы.
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