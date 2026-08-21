Раскрыты подробности акции «Ночь кино» в Москве

21 августа 2026, 05:57

Акция «Ночь кино» в Москве охватит свыше 80 площадок столицы

Фото: iStock/fergregory

Акция «Ночь кино» пройдёт 29 августа в рамках Московской международной недели кино. Мероприятия состоятся более чем на 80 столичных площадках, сообщает портал mos.ru.