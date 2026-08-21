В Петербурге запустят оплату наземного транспорта с помощью биометрии
В Санкт-Петербурге до конца текущего года планируют запустить пилотный проект по оплате проезда в автобусах с помощью биометрии. Об этом сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков.
По данным Общественной Службы Новостей, на сегодняшний день гости и жители города уже имеют возможность оплачивать по биометрии проезд в метрополитене.
«Мы до конца текущего года планируем запустить пилотный проект по оплате проезда с помощью биометрии в наземном транспорте», — сказал Поляков в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Он отметил, что сначала оплату по биометрии протестируют примерно в десяти автобусах «Пассажиравтотранса». Позже эта опция станет доступна и на остальных маршрутах.
Ранее вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев рассказал, что с 1 июля сделки с недвижимостью с использованием биометрии начнут применять в ипотеке — там, где присутствует банк.