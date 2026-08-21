В Петербурге запустят оплату наземного транспорта с помощью биометрии

21 августа 2026, 01:25

Фото: iStock/DarthArt

В Санкт-Петербурге до конца текущего года планируют запустить пилотный проект по оплате проезда в автобусах с помощью биометрии. Об этом сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков.





По данным Общественной Службы Новостей, на сегодняшний день гости и жители города уже имеют возможность оплачивать по биометрии проезд в метрополитене.





«Мы до конца текущего года планируем запустить пилотный проект по оплате проезда с помощью биометрии в наземном транспорте», — сказал Поляков в эфире телеканала «Санкт-Петербург».