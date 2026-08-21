«Одиссея» Нолана установила новый рекорд в мировом кинематографе

21 августа 2026, 02:37

«Одиссея» стала самым кассовым фильмом с возрастным ограничением

Фото: iStock/LeMusique

Фильм «Одиссея» режиссёра Кристофера Нолана установил новый рекорд: лента стала самой кассовой картиной с возрастным ограничением в истории кинематографа, собрав 1,352 миллиарда долларов. Об этом пишет Variety.