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«Одиссея» Нолана установила новый рекорд в мировом кинематографе

«Одиссея» стала самым кассовым фильмом с возрастным ограничением
Фото: iStock/LeMusique

Фильм «Одиссея» режиссёра Кристофера Нолана установил новый рекорд: лента стала самой кассовой картиной с возрастным ограничением в истории кинематографа, собрав 1,352 миллиарда долларов. Об этом пишет Variety.



Экранизация гомеровской эпической поэмы обошла фильм «Дэдпул и Росомаха», который в 2024 году заработал 1,338 миллиарда долларов. Именно ему ранее принадлежал рекорд в этой категории. Кроме того, «Одиссея» оказалась самым успешным проектом Кристофера Нолана с точки зрения кассовых сборов.

В США картине присвоен рейтинг R (Restricted). Он подразумевает, что зрители младше 17 лет могут смотреть фильм только в присутствии родителя или другого взрослого сопровождающего.

В основу сюжета легла одноимённая поэма Гомера. Это история долгого возвращения царя Итаки Одиссея на родину после завершения Троянской войны.

Александр Огарёв

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