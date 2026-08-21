«Одиссея» Нолана установила новый рекорд в мировом кинематографе
Фильм «Одиссея» режиссёра Кристофера Нолана установил новый рекорд: лента стала самой кассовой картиной с возрастным ограничением в истории кинематографа, собрав 1,352 миллиарда долларов. Об этом пишет Variety.
Экранизация гомеровской эпической поэмы обошла фильм «Дэдпул и Росомаха», который в 2024 году заработал 1,338 миллиарда долларов. Именно ему ранее принадлежал рекорд в этой категории. Кроме того, «Одиссея» оказалась самым успешным проектом Кристофера Нолана с точки зрения кассовых сборов.
В США картине присвоен рейтинг R (Restricted). Он подразумевает, что зрители младше 17 лет могут смотреть фильм только в присутствии родителя или другого взрослого сопровождающего.
В основу сюжета легла одноимённая поэма Гомера. Это история долгого возвращения царя Итаки Одиссея на родину после завершения Троянской войны.
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