В Красногорске состоялся концерт школы танца «Про-Движение»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Концерт школы современного танца «Про-Движение» состоялся во дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске, в программу вошло более 20 номеров, связанных общим сценарием, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«На сцену вышли 227 человек. Перед зрителями выступили не только ученики школы «Про-Движение», но и выпускники — те, для кого танцы навсегда остались любимым хобби», — говорится в сообщении.Отмечается, что шоу удалось подготовить очень быстро — всего за месяц. При этом в планы коллектива входит смена направления развития — переход от танцевальных шоу к конкурсным номерам. Об этом рассказала директор школы «Про-Движение Юлия Непомнящая.
«Мы делали шоу на протяжении 20 лет. Когда ты делаешь шоу, у тебя определенный набор номеров. Сейчас мы будем уходить постепенно от этого и делать конкурсные работы», — сказала Юлия Непомнящая.Она также отметила, что у коллектива в наступившем году большие планы на фестивальную деятельность и гастроли.
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