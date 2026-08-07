Холостяки Петербурга назвали главный минус жизни без отношений
В День холостяка, который отмечается 7 августа, сервис знакомств «Мамба» представил данные опроса жителей Северной столицы, сознательно выбирающих жизнь без пары. Результаты показали, что, несмотря на очевидные плюсы свободного статуса, горожане редко рассматривают его как пожизненный приговор.
Среди главных преимуществ независимой жизни респонденты выделяют возможность жить в свое удовольствие и не подстраиваться под партнера (39%), отсутствие ссор и выяснений отношений (34%), а также свободу флирта и новых знакомств без угрызений совести (26%), пишет «Петербургский дневник». Однако идея остаться холостяком навсегда вдохновляет немногих: 43% опрошенных убеждены, что человек создан для пары, и только каждый пятый заявляет, что ему комфортно в одиночестве.
Минусы свободной жизни оказались более весомыми. На первом месте — нехватка регулярной интимной близости (29%). Далее респонденты указали на отсутствие дома ждущего человека (22%), невозможность разделить радости и строить совместные планы (14%) и недостаток поддержки в трудной ситуации (13%). При этом бытовые проблемы волнуют горожан меньше: лишь 7% сетуют на неустроенность, а о трудностях во время болезни заявили только 4%.
Мужчины описывают свои бытовые условия с долей самоиронии. 54% признались, что их жилью явно не хватает «женской руки», а четверть опрошенных тоскуют по уюту, который появляется с любимым человеком. У 19% уборка и стирка часто откладываются «на потом», а у 15% холодильник заполнен исключительно пельменями и сосисками.
Чувство одиночества знакомо подавляющему большинству участников (78%). При этом 47% испытывают его периодически, а 31% говорят об этом прямо. Наиболее остро оно проявляется, когда хочется выйти в свет, но не с кем (34%), а также по вечерам после рабочего дня (22%).
Интересно, что внешнего давления на свой статус петербуржцы практически не чувствуют — 58% заявили, что не замечают его вовсе. Тем не менее, намеки на создание семьи чаще всего поступают от мам (28%), в окружении семейных пар и на свадьбах (27%), а также от женатых друзей и коллег. На вопрос «когда женишься?» большинство (28%) отвечают, что еще не встретили «того самого» человека, и лишь 6% признаются, что подобные расспросы их раздражают.
Главным препятствием на пути к серьезным отношениям остается отсутствие подходящего кандидата — так считают 37% опрошенных. Еще 24% сталкиваются со взаимной симпатией, 16% опасаются нового разочарования. При этом приоритет личного пространства и карьеры над отношениями выбирают лишь 7% и 2% соответственно.
Несмотря на все сложности, оптимизма респондентам не занимать: 45% твердо верят в скорую встречу со своей половинкой, а 38%, сомневаясь, сохраняют надежду. Окончательно смирились с одиночеством только 17% — и это меньше доли тех, кто считает холостяцкую жизнь классной.
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