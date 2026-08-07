Холостяки Петербурга назвали главный минус жизни без отношений

07 августа 2026, 14:03

Холостяки назвали главной проблемой своей жизни отсутствие регулярного секса

Фото: istockphoto/gradyreese

В День холостяка, который отмечается 7 августа, сервис знакомств «Мамба» представил данные опроса жителей Северной столицы, сознательно выбирающих жизнь без пары. Результаты показали, что, несмотря на очевидные плюсы свободного статуса, горожане редко рассматривают его как пожизненный приговор.