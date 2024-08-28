Приехавшие в Подмосковье юные куряне побывали на самой высокой в мире фабрике мороженого

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Подмосковное правительство организовало для приехавших из Курской области детей экскурсию на самую высокую в мире фабрику мороженого. Она расположена в комплексе Москва-Сити, на 89-м этаже Башни «Федерация. Восток».
Ранее фабрику занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самое высокое производственное предприятие. Помещение представляет собой миниатюрную копию завода в Долгопрудном. Ежедневно там готовят около 5 тыс. хрустящих стаканчиков. Экскурсию вместе с компанией «Чистая линия» организовали Министерство информации и молодёжной политики, а также Министерство социального развития Московской области.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На фабрику приехали 228 детей в сопровождении взрослых. Самой юной посетительнице – 10 месяцев. Экскурсанты увидели все этапы производства мороженого.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Кроме того, ребята побывали на смотровой площадке Panorama360, расположенной в Москва-Сити на высоте 327 ме. Оттуда видны Кремль, Лужники, МГУ, Останкинская телебашня, здание МИДа и Дом правительства России. У гостей была возможность сделать уникальные фото на фоне панорамных видов столицы. Кроме того, всех ждала дегустация сливочного пломбира, прямо на их глазах сошедшего с конвейера.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На фабрику приехали 228 детей в сопровождении взрослых. Самой юной посетительнице – 10 месяцев. Экскурсанты увидели все этапы производства мороженого.
«Компания «Чистая линия» много лет сотрудничает с правительством Московской области. В рамках проекта «Доброе дело», например, мы отправляли мороженое в Донецк, Тельманово, Новоазовск и другие города. Сегодня были очень рады принять на нашей площадке в Москва-Сити детишек из Курской области. Показывали гостям удивительный процесс производства мороженого. Здесь ещё находится фабрика шоколада, и мы также рассказывали, как он изготавливается. Надеемся, что царящая здесь атмосфера поможет детям отвлечься от сложной ситуации, в которой они оказались. Мы должны быть вместе в этот непростой период», – сказал вице-президент группы компании «Чистая линия» Армен Бениаминов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Кроме того, ребята побывали на смотровой площадке Panorama360, расположенной в Москва-Сити на высоте 327 ме. Оттуда видны Кремль, Лужники, МГУ, Останкинская телебашня, здание МИДа и Дом правительства России. У гостей была возможность сделать уникальные фото на фоне панорамных видов столицы. Кроме того, всех ждала дегустация сливочного пломбира, прямо на их глазах сошедшего с конвейера.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Моей малышке 10 месяцев, мы здесь впервые. Нам всё чрезвычайно понравилось. Удивительная фабрика! Отсюда вся Москва как на ладони. Незабываемые впечатления», – поделилась эмоциями жительница Курской области Надежда Александровна, которая приехали на экскурсию с двумя детьми.Сейчас в Подмосковье находятся около 500 детей из Курской области. По поручению губернатора Андрея Воробьёва для размещения всех, кому нужна помощь, подготовлены места в оздоровительных лагерях и семейном центре. Повсеместно организовали комфортное проживание, многоразовое питание, спортивные и развлекательные мероприятия.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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Лора Луганская