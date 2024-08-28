Молодогвардейцы из Каширы уехали помогать жителям Курской области

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Волонтёрский отряд Каширского отделения организации «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) в составе трёх человек — Дмитрия Ишкова, Степана Фетисова и Владимира Попова — начал работать в Курске, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Мы помогаем маршрутизировать поток людей, сортируем и выдаем гуманитарную помощь, занимаемся адресными заявками. Здесь активисты практически со всей страны», — отметил глава каширского отделения МГЕР Дмитрий Ишков.Волонтёры участвуют в эвакуации жителей приграничных районов, работают сортировочных центрах и на складе «Единой России» в Курске, доставляют продукты и средства гигиены в пункты временного размещения и помогают оказавшимся там людям.
Волонтёрская командировка каширских молодогвардейцев продлится две недели.
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