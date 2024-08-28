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Молодогвардейцы из Каширы уехали помогать жителям Курской области

28 августа 2024, 10:41
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Волонтёрский отряд Каширского отделения организации «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) в составе трёх человек — Дмитрия Ишкова, Степана Фетисова и Владимира Попова — начал работать в Курске, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Мы помогаем маршрутизировать поток людей, сортируем и выдаем гуманитарную помощь, занимаемся адресными заявками. Здесь активисты практически со всей страны», — отметил глава каширского отделения МГЕР Дмитрий Ишков.
Волонтёры участвуют в эвакуации жителей приграничных районов, работают сортировочных центрах и на складе «Единой России» в Курске, доставляют продукты и средства гигиены в пункты временного размещения и помогают оказавшимся там людям.



Волонтёрская командировка каширских молодогвардейцев продлится две недели.

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#курская область
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Рейсы из Сочи в Казань перенаправили на запасной аэродром
28 августа 2024, 10:23

Фото: istockphoto / Sitikka

Утром 28 августа в аэропорту Казани были введены временные ограничения. Самолёты, направлявшиеся в этот город, были перенаправлены на запасной аэродром в Самаре. Об этом сообщили в РИА Новости.
Информацию об этом опубликовала пресс-служба воздушной гавани в своём Telegram-канале.

«Согласно сообщению, речь идёт о рейсах из московского аэропорта Шереметьево и из Сочи.Ранее Росавиация объявила о введении временных ограничений на работу аэропорта Казани в целях обеспечения безопасности полётов гражданских судов», — поделились в издании.

24 августа был атакован закрытый аэропорт Белгорода. По уточнённой информации, утром 23 августа беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в здание командно-диспетчерского пункта и взорвался. В результате атаки были разбиты окна аэропорта и незначительно повреждена обшивка здания.

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В трёх школах Наро-Фоминского округа завершают ремонт
28 августа 2024, 10:21

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Ремонтные работы завершаются в трёх школах Наро-Фоминского округа, учебные заведения откроются с началом учебного года. Этот вопрос обсудили в ходе еженедельного оперативного совещания, которое провёл глава округа Роман Шамнэ, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ремонт заканчивается в Ново-Ольховской школе, Алабинской школе имени Героя России С.А. Ашихмина и в Наро-Фоминской школе №9 имени дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта В.В. Лебедева», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что в программу капитального ремонта на будущий год вошли Васильчиновская школа, основное здание Наро-Фоминской школы №1 и второе здание Алабинской школы имени Героя России С.А. Ашихмина, а также детсад №43 в Апрелевке.

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#детские сады
#капремонт
#капитальный ремонт
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В Щёлкове в будущем году отремонтируют шесть школ и детсадов
28 августа 2024, 10:05

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Три школы и три детских сада в городском округе Щёлково вошли в программу по капитальному ремонту на 2025 год. Об этом сообщил на еженедельном оперативном совещании глава округа Андрей Булгаков, передаёт пресс-служба администрации муниципалитета.
«Нам удалось войти в программу капремонта на 2025 год сразу с тремя школами и тремя детсадами. Это первые корпуса школ №21 и №24, лицей №14, и детские сады, которые являются структурными подразделениями школ №№16, 21 и 10», — сказал Андрей Булгаков.
Он также отметил, что к новому учебному году округ подходит с новой школой в Медвежьих Озёрах и двумя капитально отремонтированными школами: №3 и №13.

Кроме того, в текущем году в округе откроют четыре новых пришкольных стадиона: в гимназии №2, новом корпусе школы №19, а также в школах №№13 и 24.

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#детские сады
#школы
#андрей булгаков
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В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения полетов
28 августа 2024, 10:03

Фото: iStock/skyNext

Временные ограничения полетов введены в аэропорту Нижнекамска. Об этом говорится в сообщении Росавиации.
Уточняется, что ограничения введены с 09:00 мск. Согласно информации ведомства, воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы.

Примечательно, что самолеты, следующие в Нижнекамск, перенаправлены в аэропорты Ижевска, Уфы и Самары. На данный момент иные подробности не называются.

Ранее сообщалось, что аэропорт Казани ввел временные ограничения на работу с 07:00 мск среды, 28 августа. По предварительным данным, присутствует угроза атаки вражеских беспилотников. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#ограничения
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С подмосковных улиц за неделю эвакуировали около 3,6 тыс. машин
28 августа 2024, 09:49

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Почти 3,6 тыс. машин, припаркованных с нарушением правил стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
«Всего за неделю на штрафные стоянки было перемещено 3580 неправильно припаркованных автомобилей. Это на 22 машины больше, чем неделей ранее», — говорится в сообщении.
Больше всего машин, нарушивших правила остановки и стоянки, эвакуировали в городском округе Красногорск — 321. Второе место в недельном антирейтинге занял округ Мытищи, где на штрафстоянку увезли 311 автомобилей. На третьем месте оказался Ленинский округ с результатом 297 эвакуированных машин. Четвёртое место антирейтинга занял округ Химки: 296 эвакуированных автомобилей. А замыкает пятёрку Пушкинский округ с 235 увезёнными машинами.

Узнать, где находится эвакуированный в Подмосковье автомобиль, можно по телефону 112, с помощью мобильного приложения «112 МО» или через сайт Центра безопасности дорожного движения Московской области.

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В Лыткарине ввели в эксплуатацию три новостройки более чем на 700 квартир
28 августа 2024, 09:29

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Три новых корпуса, построенных на территории жилого комплекса «Гармония Парк» в Лыткарине, ввели в эксплуатацию, в новостройках расположено 768 квартир сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Новые корпуса вмещают 768 квартир, общая жилая площадь новостроек составляет свыше 23 тысяч квадратных метров. Квартиры здесь разных планировок и типов: от студий до двухкомнатных квартир евроформата», — говорится в сообщении.
Всего по проекту в ЖК «Гармония Парк» входит шесть семнадцатиэтажных корпусов с подземным паркингом и помещениями под кладовки. На первых этажах домов предусмотрены коммерческие помещения — под магазины, сервисные и бытовые службы, кафе и пр. Кроме того, на территории ЖК завершают строительство школы на 270 учеников.

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#квартиры
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На Земле началась магнитная буря класса G2
Синоптик Леус: на Земле началась средняя магнитная буря класса G2
28 августа 2024, 08:40

Фото: istockphoto/murat4art

Ведущий специалист центра погоды «‎Фобос» Михаил Леус сообщил, что в среду на Земле началась магнитная буря средней интенсивности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Фактически после трех часов ночи на Земле началась средняя магнитная буря класса G2 — это второй из пяти возможных уровней интенсивности магнитных бурь», — рассказал специалист.

По его словам, она будет недолгой и не станет усиливаться по интенсивности.

Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли, которые резко нарушают его обычный ход и длятся от нескольких часов до нескольких суток. Уровни магнитных бурь классифицируются по пятибалльной шкале, где каждый уровень соответствует определённой интенсивности геомагнитного возмущения.

Ранее врач-терапевт, диетолог Устинова Елена Александровна рассказала, как «метеозависимым» облегчить неприятные симптомы во время магнитных бурь.

До этого завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев заявлял, что вспышки на Солнце имеют свою периодичность, которая составляет 11 лет.

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Аэропорт Казани ограничил работу из-за угрозы атаки беспилотников
28 августа 2024, 08:20

Фото: iStock/Chalabala

Аэропорт Казани ввел временные ограничения на работу с утра среды, 28 августа. Об этом сообщили в Росавиации.
Уточняется, что аэропорт приостановил работу с 07:00 мск. По предварительным данным, ограничение работы воздушной гавани связаны с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.

В настоящее время сотрудники аэропорта предпринимают все необходимые меры по обеспечению безопасности полетов, что является их главным приоритетом. Другие подробности на данный момент не разглашаются.

Предыдущее ограничение работы международного аэропорта Казани произошло 10 июня текущего года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Госдуме рассказали о новом законе, запрещающем высадку из транспорта инвалидов
28 августа 2024, 07:44

Фото: iStock/Oleg Elkov

С 1 сентября вступает в силу новый закон, запрещающий высаживать из транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов. Для водителей предусмотрен штраф в размере 5 000 рублей, а для должностных лиц — до 30 000 рублей. Об этом напомнил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, пишет РИА Новости.
Кроме того, депутат отметил, что ранее был принят закон, запрещающий высаживать инвалидов I группы, если они едут без сопровождения или забывают свою социальную карту.

Президент России Владимир Путин в июне подписал закон, который устанавливает административные штрафы в размере до 30 000 рублей за высадку из общественного транспорта инвалидов I группы в случае неоплаты ими проезда.

Соответствующий закон предусматривает установление административной ответственности в случае принудительной высадки из трамвая, автобуса или троллейбуса инвалида I группы, который едет без сопровождающего лица, не подтвердившего оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, либо право на бесплатный или льготный проезд, если эти действия не содержат признаков уголовного преступления.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект, который предполагает предоставление дополнительного отпуска для работников стрессовых профессий. Ожидается, что документ будет рассмотрен в ближайшее время, и его принятие может привести к изменениям в трудовом законодательстве, касающимся отпуска и трудовых условий.

До этого депутаты Госдумы от ЛДПР выступили с инициативой повысить минимальный размер оплаты труда до 30 000 рублей в месяц. Уточняется, что сотрудника, который получает зарплату на уровне МРОТ, формально нельзя считать работающим бедным, однако выжить на предоставляемую сумму можно только с помощью кредитов.

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