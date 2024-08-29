Волонтёры Подмосковья отправили фуру гумпомощи школьникам ДНР и Курской области

Фото: пресс-служба МИСК МО
Активисты регионального движения «Волонтёры Подмосковья» отправили 151-й рейс в Донецкую Народную Республику в рамках акции «Доброе дело». На новые территории отвезли 20 тонн грузов – канцтовары, продукты, средства личной гигиены, медикаменты и бытовую технику.
Для подготовки детей из Курской области и ДНР к учебному году был объявлен специальный сбор «Доброе дело нашим школьникам». С 16 по 22 августа жители Подмосковья приносили в пункты сбора школьные принадлежности и другую гуманитарную помощь, а добровольцы собрали всё на центральном складе в Балашихе, откуда и отправилась фура. Координирует работу Министерство информации и молодёжной политики Московской области.
По данным министерства, всего за время акции собрали более около 10 тонн канцелярских товаров – ручки, карандаши, тетради, дневники, рюкзаки, линейки, пластилин, краски, фломастеры и многое другое. Часть гуманитарного груза уже отправилась в Макеевку, Донецк, Новоазовск и Мариуполь. Остальное доставят в Курскую область следующим рейсом «Доброго дела».
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«Новый учебный год – важное событие для самих школьников и для их родителей. Собрать ребенка к 1 сентября трудная задача, особенно для людей, которые находятся в опасных районах. Уже третий год мы объявляем специальный сбор для учащихся из ДНР. В этом году не могли не помочь и Курской области. Надеемся, дети и родители будут рады новым канцелярским принадлежностям», – сказала министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.
По данным министерства, всего за время акции собрали более около 10 тонн канцелярских товаров – ручки, карандаши, тетради, дневники, рюкзаки, линейки, пластилин, краски, фломастеры и многое другое. Часть гуманитарного груза уже отправилась в Макеевку, Донецк, Новоазовск и Мариуполь. Остальное доставят в Курскую область следующим рейсом «Доброго дела».
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Лора Луганская